Акції Nissan впали після продажу Mercedes-Benz своєї частки

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 15135 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 99399 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 66107 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 65532 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 190399 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 182897 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70165 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67322 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 67293 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51995 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
75%
748мм
Популярнi новини
Туреччина будує сухопутний маршрут між Китаєм і Європою, що витіснить росію з євразійського ринку - СЗРУ25 серпня, 19:48 • 4976 перегляди
На фронті відбулося 136 боєзіткнеь, з них 43 - на Покровському напрямку25 серпня, 20:10 • 3022 перегляди
Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі25 серпня, 22:27 • 9076 перегляди
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС01:35 • 12154 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня03:18 • 2764 перегляди
Публікації
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 83969 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 99399 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 190399 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 182897 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 139162 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 11464 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 83969 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 59301 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 95888 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 77085 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Євро
MIM-104 Patriot
Нафта
Крилата ракета

Акції Nissan впали після продажу Mercedes-Benz своєї частки

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Акції Nissan знизилися на 6% після того, як Mercedes-Benz продав свою 3,8% частку в японському автовиробнику. Цей продаж посилює тиск на Nissan, який бореться за реалізацію плану оздоровлення.

Акції Nissan впали після продажу Mercedes-Benz своєї частки

Акції Nissan впали на 6% у вівторок після того, як другий за величиною акціонер Nissan, Mercedes-Benz, продав всю свою 3,8% частку в японському автовиробнику, що переживає важкі часи, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Німецький автовиробник заявив, що його пенсійний фонд продасть акції на суму близько 346 млн доларів, що посилить тиск на Nissan в умовах боротьби компанії за реалізацію плану оздоровлення.

Продаж частки в понеділок стався на тлі реструктуризації компанії Іваном Еспіносою, який обійняв посаду генерального директора у квітні, у результаті якої витрати скоротилися на 500 млрд ієн (3,4 млрд доларів) за рахунок скорочення 20 000 робочих місць, закриття заводів та продажу нерухомості.

Nissan скоротить 11 000 робочих місць та закриє 7 заводів через слабкі продажі13.05.25, 16:15 • 2549 переглядiв

Обидві компанії об'єдналися у 2010 році під керівництвом колишнього глави Nissan Карлоса Гона. Це сталося після фінансової кризи 2008 року, коли автовиробники створювали альянси у спробі знизити витрати на розробку та виробництво.

Вартість акцій Nissan зросла після того, як президент США Дональд Трамп у липні пообіцяв знизити мита на імпорт автомобілів із Японії з 27,5% до 15%. Тим не менш, ринкова капіталізація компанії, як і раніше, нижча за 10 млрд доларів, а ціна акцій з початку року впала на 28%.

Японський автовиробник зафіксував негативний вільний грошовий потік обсягом 390,5 млрд ієн у першому кварталі поточного фінансового року та призупинив виконання річного прогнозу.

За даними сервісу MarkLines, дані якого ведуться з 2004 року, зі зростанням популярності китайських виробників електромобілів Nissan вперше вибув із десятки найбільших автовиробників за обсягом продажів за перші шість місяців року.

Наприкінці минулого року група з Йокогами вела переговори про злиття з Honda, але вони зірвалися за кілька місяців, оскільки японський конкурент прагнув отримати повний контроль над об'єднаною компанією.

Найбільший акціонер Nissan і давній партнер Альянсу, компанія Renault, також прагне продати частину своєї 36-відсоткової частки.

Переговори про злиття з Honda було розпочато після того, як тайванський постачальник iPhone Foxconn звернувся до Renault із пропозицією про купівлю її частки в Nissan, оскільки компанія намагається вийти на контрактне виробництво електромобілів.

Mercedes-Benz заявив, що акції Nissan більше не мають стратегічного значення та були продані в межах очищення портфеля. Nissan, який продав 1,5% акцій Mercedes у 2021 році, відмовився від коментарів.

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Mercedes-Benz Group
Financial Times
Nissan
Дональд Трамп
Японія
Сполучені Штати Америки