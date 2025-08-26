Акції Nissan впали після продажу Mercedes-Benz своєї частки

Акції Nissan впали на 6% у вівторок після того, як другий за величиною акціонер Nissan, Mercedes-Benz, продав всю свою 3,8% частку в японському автовиробнику, що переживає важкі часи, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Німецький автовиробник заявив, що його пенсійний фонд продасть акції на суму близько 346 млн доларів, що посилить тиск на Nissan в умовах боротьби компанії за реалізацію плану оздоровлення.

Продаж частки в понеділок стався на тлі реструктуризації компанії Іваном Еспіносою, який обійняв посаду генерального директора у квітні, у результаті якої витрати скоротилися на 500 млрд ієн (3,4 млрд доларів) за рахунок скорочення 20 000 робочих місць, закриття заводів та продажу нерухомості.

Nissan скоротить 11 000 робочих місць та закриє 7 заводів через слабкі продажі

Обидві компанії об'єдналися у 2010 році під керівництвом колишнього глави Nissan Карлоса Гона. Це сталося після фінансової кризи 2008 року, коли автовиробники створювали альянси у спробі знизити витрати на розробку та виробництво.

Вартість акцій Nissan зросла після того, як президент США Дональд Трамп у липні пообіцяв знизити мита на імпорт автомобілів із Японії з 27,5% до 15%. Тим не менш, ринкова капіталізація компанії, як і раніше, нижча за 10 млрд доларів, а ціна акцій з початку року впала на 28%.

Японський автовиробник зафіксував негативний вільний грошовий потік обсягом 390,5 млрд ієн у першому кварталі поточного фінансового року та призупинив виконання річного прогнозу.

За даними сервісу MarkLines, дані якого ведуться з 2004 року, зі зростанням популярності китайських виробників електромобілів Nissan вперше вибув із десятки найбільших автовиробників за обсягом продажів за перші шість місяців року.

Наприкінці минулого року група з Йокогами вела переговори про злиття з Honda, але вони зірвалися за кілька місяців, оскільки японський конкурент прагнув отримати повний контроль над об'єднаною компанією.

Найбільший акціонер Nissan і давній партнер Альянсу, компанія Renault, також прагне продати частину своєї 36-відсоткової частки.

Переговори про злиття з Honda було розпочато після того, як тайванський постачальник iPhone Foxconn звернувся до Renault із пропозицією про купівлю її частки в Nissan, оскільки компанія намагається вийти на контрактне виробництво електромобілів.

Mercedes-Benz заявив, що акції Nissan більше не мають стратегічного значення та були продані в межах очищення портфеля. Nissan, який продав 1,5% акцій Mercedes у 2021 році, відмовився від коментарів.