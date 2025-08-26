Акции Nissan упали после продажи Mercedes-Benz своей доли

Акции Nissan упали на 6% во вторник после того, как второй по величине акционер Nissan, Mercedes-Benz, продал всю свою 3,8% долю в японском автопроизводителе, переживающем трудные времена, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Немецкий автопроизводитель заявил, что его пенсионный фонд продаст акции на сумму около 346 млн долларов, что усилит давление на Nissan в условиях борьбы компании за реализацию плана оздоровления.

Продажа доли в понедельник произошла на фоне реструктуризации компании Иваном Эспиносой, который занял должность генерального директора в апреле, в результате которой расходы сократились на 500 млрд иен (3,4 млрд долларов) за счет сокращения 20 000 рабочих мест, закрытия заводов и продажи недвижимости.

Nissan сократит 11 000 рабочих мест и закроет 7 заводов из-за слабых продаж

Обе компании объединились в 2010 году под руководством бывшего главы Nissan Карлоса Гона. Это произошло после финансового кризиса 2008 года, когда автопроизводители создавали альянсы в попытке снизить затраты на разработку и производство.

Стоимость акций Nissan выросла после того, как президент США Дональд Трамп в июле пообещал снизить пошлины на импорт автомобилей из Японии с 27,5% до 15%. Тем не менее, рыночная капитализация компании по-прежнему ниже 10 млрд долларов, а цена акций с начала года упала на 28%.

Японский автопроизводитель зафиксировал отрицательный свободный денежный поток в размере 390,5 млрд иен в первом квартале текущего финансового года и приостановил выполнение годового прогноза.

По данным сервиса MarkLines, данные которого ведутся с 2004 года, с ростом популярности китайских производителей электромобилей Nissan впервые выбыл из десятки крупнейших автопроизводителей по объему продаж за первые шесть месяцев года.

В конце прошлого года группа из Йокогамы вела переговоры о слиянии с Honda, но они сорвались через несколько месяцев, поскольку японский конкурент стремился получить полный контроль над объединенной компанией.

Крупнейший акционер Nissan и давний партнер Альянса, компания Renault, также стремится продать часть своей 36-процентной доли.

Переговоры о слиянии с Honda были начаты после того, как тайваньский поставщик iPhone Foxconn обратился к Renault с предложением о покупке ее доли в Nissan, поскольку компания пытается выйти на контрактное производство электромобилей.

Mercedes-Benz заявил, что акции Nissan больше не имеют стратегического значения и были проданы в рамках очистки портфеля. Nissan, который продал 1,5% акций Mercedes в 2021 году, отказался от комментариев.