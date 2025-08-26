$41.280.07
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 15130 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 99381 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 66101 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 65526 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 190384 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 182882 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70160 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 67320 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 67292 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51994 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Акции Nissan упали после продажи Mercedes-Benz своей доли

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Акции Nissan упали на 6% после того, как Mercedes-Benz продал свою 3,8% долю в японском автопроизводителе. Эта продажа усиливает давление на Nissan, который борется за реализацию плана оздоровления.

Акции Nissan упали после продажи Mercedes-Benz своей доли

Акции Nissan упали на 6% во вторник после того, как второй по величине акционер Nissan, Mercedes-Benz, продал всю свою 3,8% долю в японском автопроизводителе, переживающем трудные времена, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Немецкий автопроизводитель заявил, что его пенсионный фонд продаст акции на сумму около 346 млн долларов, что усилит давление на Nissan в условиях борьбы компании за реализацию плана оздоровления.

Продажа доли в понедельник произошла на фоне реструктуризации компании Иваном Эспиносой, который занял должность генерального директора в апреле, в результате которой расходы сократились на 500 млрд иен (3,4 млрд долларов) за счет сокращения 20 000 рабочих мест, закрытия заводов и продажи недвижимости.

Nissan сократит 11 000 рабочих мест и закроет 7 заводов из-за слабых продаж 13.05.25, 16:15 • 2549 просмотров

Обе компании объединились в 2010 году под руководством бывшего главы Nissan Карлоса Гона. Это произошло после финансового кризиса 2008 года, когда автопроизводители создавали альянсы в попытке снизить затраты на разработку и производство.

Стоимость акций Nissan выросла после того, как президент США Дональд Трамп в июле пообещал снизить пошлины на импорт автомобилей из Японии с 27,5% до 15%. Тем не менее, рыночная капитализация компании по-прежнему ниже 10 млрд долларов, а цена акций с начала года упала на 28%.

Японский автопроизводитель зафиксировал отрицательный свободный денежный поток в размере 390,5 млрд иен в первом квартале текущего финансового года и приостановил выполнение годового прогноза.

По данным сервиса MarkLines, данные которого ведутся с 2004 года, с ростом популярности китайских производителей электромобилей Nissan впервые выбыл из десятки крупнейших автопроизводителей по объему продаж за первые шесть месяцев года.

В конце прошлого года группа из Йокогамы вела переговоры о слиянии с Honda, но они сорвались через несколько месяцев, поскольку японский конкурент стремился получить полный контроль над объединенной компанией.

Крупнейший акционер Nissan и давний партнер Альянса, компания Renault, также стремится продать часть своей 36-процентной доли.

Переговоры о слиянии с Honda были начаты после того, как тайваньский поставщик iPhone Foxconn обратился к Renault с предложением о покупке ее доли в Nissan, поскольку компания пытается выйти на контрактное производство электромобилей.

Mercedes-Benz заявил, что акции Nissan больше не имеют стратегического значения и были проданы в рамках очистки портфеля. Nissan, который продал 1,5% акций Mercedes в 2021 году, отказался от комментариев.

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Группа компаний "Мерседес-Бенц
Financial Times
Nissan
Дональд Трамп
Япония
Соединённые Штаты