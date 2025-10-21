$41.760.03
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 12460 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
12:57 • 11233 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 15642 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 19550 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 20562 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 19855 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 18853 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
21 жовтня, 07:53 • 17169 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
21 жовтня, 07:32 • 15404 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
Airbnb додає обмін повідомленнями та нові соціальні функції

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Airbnb додає нові соціальні функції для учасників подій, що дозволяють спілкуватися та підтримувати зв'язок. Компанія також оновила свій чат-бот на основі штучного інтелекту для покращення підтримки клієнтів.

Airbnb додає обмін повідомленнями та нові соціальні функції

Airbnb додає на свою платформу нові соціальні функції, які дозволяють учасникам подій спілкуватися та підтримувати зв'язок, пише УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

Нові оновлення додають функцію обміну повідомленнями, яка дозволяє учасникам спілкуватися з іншими гостями, а також панель керування, що відкривається перед подією, де відображаються профілі інших учасників.

Директор з розвитку бізнесу Дейв Стівенсон заявив, що оновлена ​​технологія відповідає "баченню Airbnb про те, куди далі розвиватиметься". За даними Airbnb, користувачам необхідно підписатися на соціальні функції для кожної події і вони можуть відписатися в будь-який час.

Airbnb інтегрує HotelTonight та розширює готельну стратегію для конкуренції з турагентствами14.10.25, 21:21 • 2763 перегляди

Оновлення відбулися після масштабного оновлення програми туристичної компанії в травні, у результаті якого на платформі з'явилися такі послуги, як кейтеринг та персональні тренування. Ці зміни також включали в себе реорганізацію бізнесу компанії, пов'язаного з подіями.

Протягом багатьох років компанія прагнула вийти за межі оренди житла, але у 2020 році була змушена призупинити свою діяльність через пандемію, яка завдала величезної шкоди сфері туризму. Раніше цього року Airbnb заявила, що інвестує від 200 до 250 мільйонів доларів у нові бізнес-можливості.

Під час травневого оновлення програми Стівенсон заявив CNBC, що Airbnb має "міцну основу" для розширення своїх пропозицій.

Airbnb також оновила свій чат-бот на основі штучного інтелекту, який почав впроваджуватись цього року, щоб відповідати на персоналізовані питання служби підтримки клієнтів. Інструмент тепер може скасовувати бронювання або коригувати дати на запит і доступний англійською, іспанською та французькою мовами для користувачів з Північної Америки.

Інші оновлення включають нові гнучкі каруселі, які показують альтернативні оголошення, які не відповідають початковим критеріям пошуку. Карти також відображатимуть довколишні пам'ятки, ресторани та інші цікаві місця, а також дозволять користувачам перемикатися між різними режимами перегляду.

Airbnb та Booking.com приготуватися: у ЄС на тлі кризи з житлом готують правила короткострокової оренди15.10.25, 13:58 • 2876 переглядiв

Юлія Шрамко

