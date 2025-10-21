Airbnb додає обмін повідомленнями та нові соціальні функції
Київ • УНН
Airbnb додає нові соціальні функції для учасників подій, що дозволяють спілкуватися та підтримувати зв'язок. Компанія також оновила свій чат-бот на основі штучного інтелекту для покращення підтримки клієнтів.
Airbnb додає на свою платформу нові соціальні функції, які дозволяють учасникам подій спілкуватися та підтримувати зв'язок, пише УНН з посиланням на CNBC.
Деталі
Нові оновлення додають функцію обміну повідомленнями, яка дозволяє учасникам спілкуватися з іншими гостями, а також панель керування, що відкривається перед подією, де відображаються профілі інших учасників.
Директор з розвитку бізнесу Дейв Стівенсон заявив, що оновлена технологія відповідає "баченню Airbnb про те, куди далі розвиватиметься". За даними Airbnb, користувачам необхідно підписатися на соціальні функції для кожної події і вони можуть відписатися в будь-який час.
Airbnb інтегрує HotelTonight та розширює готельну стратегію для конкуренції з турагентствами14.10.25, 21:21 • 2763 перегляди
Оновлення відбулися після масштабного оновлення програми туристичної компанії в травні, у результаті якого на платформі з'явилися такі послуги, як кейтеринг та персональні тренування. Ці зміни також включали в себе реорганізацію бізнесу компанії, пов'язаного з подіями.
Протягом багатьох років компанія прагнула вийти за межі оренди житла, але у 2020 році була змушена призупинити свою діяльність через пандемію, яка завдала величезної шкоди сфері туризму. Раніше цього року Airbnb заявила, що інвестує від 200 до 250 мільйонів доларів у нові бізнес-можливості.
Під час травневого оновлення програми Стівенсон заявив CNBC, що Airbnb має "міцну основу" для розширення своїх пропозицій.
Airbnb також оновила свій чат-бот на основі штучного інтелекту, який почав впроваджуватись цього року, щоб відповідати на персоналізовані питання служби підтримки клієнтів. Інструмент тепер може скасовувати бронювання або коригувати дати на запит і доступний англійською, іспанською та французькою мовами для користувачів з Північної Америки.
Інші оновлення включають нові гнучкі каруселі, які показують альтернативні оголошення, які не відповідають початковим критеріям пошуку. Карти також відображатимуть довколишні пам'ятки, ресторани та інші цікаві місця, а також дозволять користувачам перемикатися між різними режимами перегляду.
Airbnb та Booking.com приготуватися: у ЄС на тлі кризи з житлом готують правила короткострокової оренди15.10.25, 13:58 • 2876 переглядiв