Airbnb добавляет обмен сообщениями и новые социальные функции

Airbnb добавляет на свою платформу новые социальные функции, которые позволяют участникам событий общаться и поддерживать связь, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Новые обновления добавляют функцию обмена сообщениями, которая позволяет участникам общаться с другими гостями, а также панель управления, открывающуюся перед событием, где отображаются профили других участников.

Директор по развитию бизнеса Дэйв Стивенсон заявил, что обновленная технология соответствует "видению Airbnb о том, куда дальше будет развиваться". По данным Airbnb, пользователям необходимо подписаться на социальные функции для каждого события, и они могут отписаться в любое время.

Airbnb интегрирует HotelTonight и расширяет гостиничную стратегию для конкуренции с турагентствами

Обновления произошли после масштабного обновления программы туристической компании в мае, в результате которого на платформе появились такие услуги, как кейтеринг и персональные тренировки. Эти изменения также включали в себя реорганизацию бизнеса компании, связанного с событиями.

В течение многих лет компания стремилась выйти за рамки аренды жилья, но в 2020 году была вынуждена приостановить свою деятельность из-за пандемии, которая нанесла огромный ущерб сфере туризма. Ранее в этом году Airbnb заявила, что инвестирует от 200 до 250 миллионов долларов в новые бизнес-возможности.

Во время майского обновления программы Стивенсон заявил CNBC, что Airbnb имеет "прочную основу" для расширения своих предложений.

Airbnb также обновила свой чат-бот на основе искусственного интеллекта, который начал внедряться в этом году, чтобы отвечать на персонализированные вопросы службы поддержки клиентов. Инструмент теперь может отменять бронирования или корректировать даты по запросу и доступен на английском, испанском и французском языках для пользователей из Северной Америки.

Другие обновления включают новые гибкие карусели, которые показывают альтернативные объявления, не соответствующие первоначальным критериям поиска. Карты также будут отображать близлежащие достопримечательности, рестораны и другие интересные места, а также позволят пользователям переключаться между различными режимами просмотра.

Airbnb и Booking.com приготовиться: в ЕС на фоне кризиса с жильем готовят правила краткосрочной аренды