Airbnb добавляет обмен сообщениями и новые социальные функции

14:07 • 3594 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 11279 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57 • 10701 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 15155 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 19138 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 20417 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 19727 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 18794 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53 • 17121 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
21 октября, 07:32 • 15366 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
Популярные новости
рф ночью атаковала Украину баллистикой, 58 из 98 вражеских дронов обезврежены21 октября, 05:40 • 12298 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 30679 просмотра
Атака РФ на критическую инфраструктуру Черкасской области: есть повреждения, жертв нет21 октября, 06:26 • 6906 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 31084 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 11522 просмотра
публикации
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto13:53 • 11262 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 31261 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 35082 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 42399 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 99475 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Белоус
Виктор Орбан
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Киевская область
Белый дом
УНН Lite
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 11671 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 30848 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 24707 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 80940 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 75467 просмотра
Airbnb добавляет обмен сообщениями и новые социальные функции

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Airbnb добавляет новые социальные функции для участников событий, позволяющие общаться и поддерживать связь. Компания также обновила своего чат-бота на основе искусственного интеллекта для улучшения поддержки клиентов.

Airbnb добавляет обмен сообщениями и новые социальные функции

Airbnb добавляет на свою платформу новые социальные функции, которые позволяют участникам событий общаться и поддерживать связь, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Новые обновления добавляют функцию обмена сообщениями, которая позволяет участникам общаться с другими гостями, а также панель управления, открывающуюся перед событием, где отображаются профили других участников.

Директор по развитию бизнеса Дэйв Стивенсон заявил, что обновленная технология соответствует "видению Airbnb о том, куда дальше будет развиваться". По данным Airbnb, пользователям необходимо подписаться на социальные функции для каждого события, и они могут отписаться в любое время.

Airbnb интегрирует HotelTonight и расширяет гостиничную стратегию для конкуренции с турагентствами14.10.25, 21:21 • 2763 просмотра

Обновления произошли после масштабного обновления программы туристической компании в мае, в результате которого на платформе появились такие услуги, как кейтеринг и персональные тренировки. Эти изменения также включали в себя реорганизацию бизнеса компании, связанного с событиями.

В течение многих лет компания стремилась выйти за рамки аренды жилья, но в 2020 году была вынуждена приостановить свою деятельность из-за пандемии, которая нанесла огромный ущерб сфере туризма. Ранее в этом году Airbnb заявила, что инвестирует от 200 до 250 миллионов долларов в новые бизнес-возможности.

Во время майского обновления программы Стивенсон заявил CNBC, что Airbnb имеет "прочную основу" для расширения своих предложений.

Airbnb также обновила свой чат-бот на основе искусственного интеллекта, который начал внедряться в этом году, чтобы отвечать на персонализированные вопросы службы поддержки клиентов. Инструмент теперь может отменять бронирования или корректировать даты по запросу и доступен на английском, испанском и французском языках для пользователей из Северной Америки.

Другие обновления включают новые гибкие карусели, которые показывают альтернативные объявления, не соответствующие первоначальным критериям поиска. Карты также будут отображать близлежащие достопримечательности, рестораны и другие интересные места, а также позволят пользователям переключаться между различными режимами просмотра.

Airbnb и Booking.com приготовиться: в ЕС на фоне кризиса с жильем готовят правила краткосрочной аренды15.10.25, 13:58 • 2874 просмотра

Юлия Шрамко

