Агент рф передавав ворогу дані про військові об'єкти та інфраструктуру Харкова: йому загрожує довічне
Київ • УНН
34-річний чоловік передавав інформацію про розташування українських військових та критичних об'єктів Харкова. Його дії могли призвести до нових ударів по місту, залишивши населення без світла та тепла.
Перед судом постане агент, який передавав ворогу дані про розташування українських військових та обʼєктів критичної інфраструктури у Харкові. Йому загрожує довічне, повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)
За даними слідства, восени 2024 року харків’янин через Telegram налагодив зв’язок із представником російської розвідки. В обмін на грошову винагороду він передавав інформацію про розташування українських військових і об’єктів критичної інфраструктури Харкова. Йшлося про виявлення модульних котелень та когенераційних установок - критичних об’єктів, які після ударів по ТЕЦ забезпечують місто теплом і електроенергією.
Також він намагався встановити місця дислокації ТЦК. Для цього, під виглядом звичайних розмов, випитував адреси у знайомих, які відвідували режимні об’єкти, після чого здійснював приховану фотофіксацію. Зібрану інформацію координати, знімки та текстові пояснення - агент передавав куратору
Отримані дані могли бути використані для планування нових ударів по Харкову, що загрожувало послабленням оборони міста та залишенням населення без світла і тепла. Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Немишлянському районному суді м. Харкова.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
