Агент рф передавав ворогу дані про військові об'єкти та інфраструктуру Харкова: йому загрожує довічне

Перед судом постане агент, який передавав ворогу дані про розташування українських військових та обʼєктів критичної інфраструктури у Харкові. Йому загрожує довічне, повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)

За даними слідства, восени 2024 року харків’янин через Telegram налагодив зв’язок із представником російської розвідки. В обмін на грошову винагороду він передавав інформацію про розташування українських військових і об’єктів критичної інфраструктури Харкова. Йшлося про виявлення модульних котелень та когенераційних установок - критичних об’єктів, які після ударів по ТЕЦ забезпечують місто теплом і електроенергією.

Також він намагався встановити місця дислокації ТЦК. Для цього, під виглядом звичайних розмов, випитував адреси у знайомих, які відвідували режимні об’єкти, після чого здійснював приховану фотофіксацію. Зібрану інформацію координати, знімки та текстові пояснення - агент передавав куратору