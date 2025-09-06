Агент рф передавав ворогу дані про військові об'єкти та інфраструктуру Харкова: йому загрожує довічне

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
12:37 • 21436 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
10:49 • 32803 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 34533 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 34275 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 43176 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 53585 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 33530 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 41416 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 45235 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37345 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
40%
755мм
Популярнi новини
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття6 вересня, 07:06 • 16128 перегляди
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на прямі потяги до ЄС євроколією: перелік рейсів 6 вересня, 08:02 • 4552 перегляди
Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка 6 вересня, 09:01 • 15505 перегляди
У Чернігові росіяни скинули з дрона пропагандистські листівки у вигляді 100-гривневих купюр10:08 • 4098 перегляди
Протест польських фермерів: рух вантажівок через пункт пропуску "Медика" відновили13:28 • 8352 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
10:49 • 32801 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 34532 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 53584 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 36591 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 59896 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Майк Джонсон (політик)
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 41633 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 93910 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 39845 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 44071 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 45162 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
The Guardian
Facebook
Шахед-136

Агент рф передавав ворогу дані про військові об'єкти та інфраструктуру Харкова: йому загрожує довічне

Київ • УНН

 • 22 перегляди

34-річний чоловік передавав інформацію про розташування українських військових та критичних об'єктів Харкова. Його дії могли призвести до нових ударів по місту, залишивши населення без світла та тепла.

Агент рф передавав ворогу дані про військові об'єкти та інфраструктуру Харкова: йому загрожує довічне

Перед судом постане агент, який передавав ворогу дані про розташування українських військових та обʼєктів критичної інфраструктури у Харкові. Йому загрожує довічне, повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) 

- йдеться в повідомленні.

За даними слідства, восени 2024 року харків’янин через Telegram налагодив зв’язок із представником російської розвідки. В обмін на грошову винагороду він передавав інформацію про розташування українських військових і об’єктів критичної інфраструктури Харкова. Йшлося про виявлення модульних котелень та когенераційних установок - критичних об’єктів, які після ударів по ТЕЦ забезпечують місто теплом і електроенергією.

Також він намагався встановити місця дислокації ТЦК. Для цього, під виглядом звичайних розмов, випитував адреси у знайомих, які відвідували режимні об’єкти, після чого здійснював приховану фотофіксацію. Зібрану інформацію координати, знімки та текстові пояснення - агент передавав куратору 

- додали в прокуратурі.

Отримані дані могли бути використані для планування нових ударів по Харкову, що загрожувало послабленням оборони міста та залишенням населення без світла і тепла. Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Немишлянському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Індустріальний райсуд Дніпра засудив військовослужбовця Нацгвардії до довічного ув’язнення за жорстоке вбивство чотирьох людей у Лимані, що на Донеччині.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Електроенергія
Україна
Харків