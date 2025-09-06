Агент рф передавал врагу данные о военных объектах и инфраструктуре Харькова: ему грозит пожизненное

Перед судом предстанет агент, который передавал врагу данные о расположении украинских военных и объектов критической инфраструктуры в Харькове. Ему грозит пожизненное заключение, сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего мужчины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, осенью 2024 года харьковчанин через Telegram наладил связь с представителем российской разведки. В обмен на денежное вознаграждение он передавал информацию о расположении украинских военных и объектов критической инфраструктуры Харькова. Речь шла о выявлении модульных котельных и когенерационных установок - критических объектов, которые после ударов по ТЭЦ обеспечивают город теплом и электроэнергией.

Также он пытался установить места дислокации ТЦК. Для этого, под видом обычных разговоров, выпытывал адреса у знакомых, которые посещали режимные объекты, после чего осуществлял скрытую фотофиксацию. Собранную информацию - координаты, снимки и текстовые пояснения - агент передавал куратору - добавили в прокуратуре.

Полученные данные могли быть использованы для планирования новых ударов по Харькову, что угрожало ослаблением обороны города и оставлением населения без света и тепла. Обвиняемый находится под стражей. Его будут судить в Немышлянском районном суде г. Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

