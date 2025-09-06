Агент рф передавал врагу данные о военных объектах и инфраструктуре Харькова: ему грозит пожизненное

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
12:37 • 21776 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
10:49 • 34021 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 35402 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 34790 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 43604 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 54017 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 33669 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 41508 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 45318 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37373 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
40%
755мм
Популярные новости
Первый за 40 лет: японский принц Хисахито достиг совершеннолетия6 сентября, 07:06 • 16434 просмотра
«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на прямые поезда в ЕС по евроколее: перечень рейсов6 сентября, 08:02 • 5170 просмотра
В результате ДТП в Измаиле погибла дочь депутата Киевсовета Бойченко6 сентября, 09:01 • 15799 просмотра
В Чернигове россияне сбросили с дрона пропагандистские листовки в виде 100-гривневых купюр6 сентября, 10:08 • 4612 просмотра
Протест польских фермеров: движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено13:28 • 9008 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
10:49 • 34022 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 35402 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 54017 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 36844 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 60139 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Майк Джонсон
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 41783 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 94142 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 39981 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 44201 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 45284 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
Хранитель
Facebook
Шахед-136

Агент рф передавал врагу данные о военных объектах и инфраструктуре Харькова: ему грозит пожизненное

Киев • УНН

 • 538 просмотра

34-летний мужчина передавал информацию о расположении украинских военных и критических объектов Харькова. Его действия могли привести к новым ударам по городу, оставив население без света и тепла.

Агент рф передавал врагу данные о военных объектах и инфраструктуре Харькова: ему грозит пожизненное

Перед судом предстанет агент, который передавал врагу данные о расположении украинских военных и объектов критической инфраструктуры в Харькове. Ему грозит пожизненное заключение, сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего мужчины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

По данным следствия, осенью 2024 года харьковчанин через Telegram наладил связь с представителем российской разведки. В обмен на денежное вознаграждение он передавал информацию о расположении украинских военных и объектов критической инфраструктуры Харькова. Речь шла о выявлении модульных котельных и когенерационных установок - критических объектов, которые после ударов по ТЭЦ обеспечивают город теплом и электроэнергией.

Также он пытался установить места дислокации ТЦК. Для этого, под видом обычных разговоров, выпытывал адреса у знакомых, которые посещали режимные объекты, после чего осуществлял скрытую фотофиксацию. Собранную информацию - координаты, снимки и текстовые пояснения - агент передавал куратору 

- добавили в прокуратуре.

Полученные данные могли быть использованы для планирования новых ударов по Харькову, что угрожало ослаблением обороны города и оставлением населения без света и тепла. Обвиняемый находится под стражей. Его будут судить в Немышлянском районном суде г. Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Индустриальный райсуд Днепра приговорил военнослужащего Нацгвардии к пожизненному заключению за жестокое убийство четырех человек в Лимане, что на Донетчине.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Электроэнергия
Украина
Харьков