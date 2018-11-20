Аграрний комітет ВРУ рекомендував схвалити Стратегію розвитку АПК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект №9162 "Про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку". Свої голоси за рішення віддали більшість присутніх членів комітету, передає кореспондент УНН.
Проект ЗУ узгоджений з експертами та підтриманий ЄС, доповів один із ініціаторів документу Олександр Бакуменко.
"Законопроект містить 15 пріоритетів підтримки державної аграрної політики, а саме: підвищення конкурентоспроможності українського аграрного сектора і його продукції, збільшення експорту сільськогосподарської продукції з більшою доданою вартістю, впровадження нових механізмів підтримки та стимулювання розвитку окремих галузей, забезпечення захисту прав та інтересів землевласників і землекористувачів, підвищення рівня зайнятості сільського населення", - уточнив він.
Крім того, відповідно до проекту ЗУ Кабмін кожні 5 років розроблятиме та затверджуватиме план заходів щодо імплементації положень закону.
"План заходів базується на пріоритетах і завданнях державної аграрної політики та політики сільського розвитку, визначених цим Законом, та передбачає: завдання і заходи; індикатори оцінки результативності виконання завдань і здійснення заходів; строки забезпечення виконання завдань і здійснення заходів; фінансове забезпечення виконання завдань і здійснення заходів", - уточнив нардеп.
Прийняття проекту ЗУ розширить можливості України щодо отримання фінансової підтримки з боку ЄС та низки інших міжнародних світових організацій, додав Бакуменко.
У розробці законопроекту взяли участь представники аграрного комітету ВРУ, МінАПК, міжнародні партнери та громадські професійні об'єднання.
Раніше в інтерв’ю УНН Бакуменко пояснював, що це - каркасний документ, який прописує саму модель розвитку АПК України.
“Майже у кожній розвиненій країні світу є такий закон - про розвиток аграрного комплексу. Це важливо ще й тому, що і ЄС, і наші внутрішні донори - вони вкрай зацікавлені у допомозі. Але вони кажуть: ми повинні допомагати, бачачи чому. Що у нас повинна бути перспектива, законодавчо оформлена, не просто постанова, а закон України, який показує стратегію і розвиток українського аграрного сектора”, - зазначив він.