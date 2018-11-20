Аграрний комітет ВРУ рекомендував схвалити Стратегію розвитку АПК

Проект ЗУ узгоджений з експертами та підтриманий ЄС, доповів один із ініціаторів документу Олександр Бакуменко.

"Законопроект містить 15 пріоритетів підтримки державної аграрної політики, а саме: підвищення конкурентоспроможності українського аграрного сектора і його продукції, збільшення експорту сільськогосподарської продукції з більшою доданою вартістю, впровадження нових механізмів підтримки та стимулювання розвитку окремих галузей, забезпечення захисту прав та інтересів землевласників і землекористувачів, підвищення рівня зайнятості сільського населення", - уточнив він.

Крім того, відповідно до проекту ЗУ Кабмін кожні 5 років розроблятиме та затверджуватиме план заходів щодо імплементації положень закону.

"План заходів базується на пріоритетах і завданнях державної аграрної політики та політики сільського розвитку, визначених цим Законом, та передбачає: завдання і заходи; індикатори оцінки результативності виконання завдань і здійснення заходів; строки забезпечення виконання завдань і здійснення заходів; фінансове забезпечення виконання завдань і здійснення заходів", - уточнив нардеп.

Прийняття проекту ЗУ розширить можливості України щодо отримання фінансової підтримки з боку ЄС та низки інших міжнародних світових організацій, додав Бакуменко.

У розробці законопроекту взяли участь представники аграрного комітету ВРУ, МінАПК, міжнародні партнери та громадські професійні об'єднання.

Раніше в інтерв’ю УНН Бакуменко пояснював, що це - каркасний документ, який прописує саму модель розвитку АПК України.

“Майже у кожній розвиненій країні світу є такий закон - про розвиток аграрного комплексу. Це важливо ще й тому, що і ЄС, і наші внутрішні донори - вони вкрай зацікавлені у допомозі. Але вони кажуть: ми повинні допомагати, бачачи чому. Що у нас повинна бути перспектива, законодавчо оформлена, не просто постанова, а закон України, який показує стратегію і розвиток українського аграрного сектора”, - зазначив він.