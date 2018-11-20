Аграрный комитет ВРУ рекомендовал одобрить Стратегию развития АПК

Проект Закона согласован с экспертами и поддержан ЕС, доложил один из инициаторов документа Александр Бакуменко.

"Законопроект содержит 15 приоритетов поддержки государственной аграрной политики, а именно: повышение конкурентоспособности украинского аграрного сектора и его продукции, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции с большей добавленной стоимостью, внедрение новых механизмов поддержки и стимулирование развития отдельных отраслей, обеспечение защиты прав и интересов землевладельцев и землепользователей, повышение уровня занятости сельского населения", - уточнил он.

Кроме того, согласно проекту ЗУ Кабмин каждые 5 лет будет разрабатывать и утверждать план мероприятий по имплементации положений закона.

"План мероприятий базируется на приоритетах и ​​задачах государственной аграрной политики и политики сельского развития, определенных этим Законом, и предусматривает: задачи и мероприятия; индикаторы оценки результативности выполнения задач и осуществления мероприятий; сроки обеспечения выполнения задач и осуществления мероприятий, финансовое обеспечение выполнения задач и осуществления мероприятий", - уточнил нардеп.

Принятие проекта Закона Украины расширит возможности Украины относительно получения финансовой поддержки со стороны ЕС и ряда других международных мировых организаций, добавил Бакуменко.

В разработке законопроекта приняли участие представители аграрного комитета ВРУ, МинАПК, международные партнеры и общественные профессиональные объединения.

Ранее в интервью УНН Бакуменко объяснял, что это - каркасный документ, который прописывает саму модель развития АПК Украины.

"Почти в каждой развитой стране мира есть такой закон - о развитии аграрного комплекса. Это важно еще и потому, что и ЕС, и наши внутренние доноры - они крайне заинтересованы в помощи. Но они говорят: мы должны помогать, видя чему. Что у нас должна быть перспектива, законодательно оформленная, не просто постановление, а закон Украины, который показывает стратегию и развитие украинского аграрного сектора", - отметил он.