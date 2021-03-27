Адвокат розповів, чому госпіталізували Семенченка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Колишній народний депутат Семен Семенченко, якого вчора рішенням суду арештували на два місяці у справі ПВК, поскаржився на стан здоров'я вже у СІЗО. Його госпіталізували для обстеження. Про це УНН повідомив його адвокат Влад Добош.
Цитата
“Він почав себе погано почувати, можливо, від стрессу. Загальне погіршення самопочуття. Тому для обстеження його направили до лікарні”, — сказав захисник.
Деталі
Зі слів Добоша, Семенченко почав погано себе почувати уже в СІЗО.
Також адвокат повідомив, що його досі не допустили до клієнта.
“Не допустили. Написав заяву про перешкоджання законній діяльності захисника”, — повідомив він.
Контекст
Раніше сьогодні Добош у себе в Facebook повідомив, що колишнього народного депутата Семена Семенченка госпіталізували.
Що було раніше
Колишньому народному депутату України Семену Семенченку вручили повідомлення про підозру.
У СБУ повідомляли, що колишньому народному депутату України Семену Семенченку інкримінують створення на території України незаконного збройного формування.
Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.
У СБУ також заявили, що будуть нові підозри у справі про ПВК Семенченка.