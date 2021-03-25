Семенченку інкримінують створення в Україні незаконного збройного формування - СБУ

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“Ми інкримінуємо Семену Семенченку не факт створення та реєстрації на території іноземної держави приватної військової компанії. Ми йому інкримінуємо той факт, що він створив на території держави Україна, з 2018 року очолював, забезпечував спорядженням спільно з Євгеном Шевченком незаконне військове формування... А факт створення, реєстрації приватної військової компанії на території іноземної держави ми розглядаємо як загрозу скоєння злочинів передбачених статтею Кримінального кодексу “Найманство”, — розповів Головаш.

Що було раніше

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.

У СБУ також заявили, що будуть нові підозри у справі про ПВК Семенченка.