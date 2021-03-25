У СБУ заявили, що будуть нові підозри у справі про ПВК Семенченка

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“Підозри ще будуть, тому що нами.. призначена низка спеціальних досліджень та експертиз за результатами яких будуть оголошуватися підозри іншим представниками цього незаконного формування”, — сказав Головаш.

За його словами, на першому етапі розслідування було оголошено шість підозр основним фігурантам справи, які “фактично очолювали різні напрямки цієї ПВК”.

Що було раніше

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.