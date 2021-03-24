В Україні викрили "ПВК", до якої входило понад 150 осіб: як до цього причетні екснардеп Семенченко та “позаштатний агент НАБУ”

ukru
21:00 • 24039 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 56217 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 49904 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 94974 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 60680 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 95354 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116071 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144548 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184103 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311420 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 103003 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100941 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103987 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 100152 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 92896 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 57650 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311421 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245659 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339338 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332804 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63486 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109935 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110736 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107707 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121125 перегляди
Актуальне
В Україні викрили "ПВК", до якої входило понад 150 осіб: як до цього причетні екснардеп Семенченко та “позаштатний агент НАБУ”

В Україні викрили "ПВК", до якої входило понад 150 осіб: як до цього причетні екснардеп Семенченко та “позаштатний агент НАБУ”

Київ • УНН

 • 30250 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”, передає УНН.

Цитата

“Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої „приватної військової компанії“. Її діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

“Підготовка членів „ПВК“ відбувалась на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області — там проходили бойові вишколи, тренування поводження зі зброєю, навики військових бойових дій. Також частина членів військової компанії навчалася у центрах підготовки за кордоном.

Матеріали справи свідчать, що контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України. Вони, зокрема, вербували її потенційних учасників, надаючи перевагу колишнім військовим і правоохоронцям з досвідом участі у бойових діях”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між “ПВК” та представниками різноманітних організацій країн Близького Сходу. Також зафіксовано пропозиції організувати поставки зброї до цих країн, додали у пресслужбі.

За даними слідства Головного управління СБУ в Києві та Київській області, організаторами такої діяльності були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.

“Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

Наразі їм та іншим організаторам повідомлено про підозру за статтею 260 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів”, — йдеться у повідомленні.

Що ще відомо

Співробітники СБУ провели близько 80 обшуків за адресами офісного приміщення, місць проживання, тимчасового перебування та тренування фігурантів справи у столиці, Київській і Донецькій областях.

Правоохоронці вилучили:

майже 5,5 тисяч набоїв різного калібру;
7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26;
4 підствольних гранатомети;
ручний кулемет Калашнікова;
2 автоматичні гвинтівки;
3 пістолети та 3 автомати Калашнікова АКС та АКС-74;
7 помпових рушниць;
38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5);
16 запалів УЗРГМ та 6 тротилових шашок, пластид;
пристрій для забезпечення конфіденційних перемовин;
тощо.
Також вилучено фінансову документацію та чорнові записи щодо організаційної структури збройного формування, особові справи учасників.

Документування протиправної діяльності проводилось СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального Прокурора.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79