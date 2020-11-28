Суд відмовив Семенченку у поверненні офіцерського звання

Зазначається, що Семенченко звернувся до суду із позовом до Головного управління Національної гвардії України про визнання протиправним та незаконним наказу тимчасово виконуючого обов'язки командувача НГУ від 22 грудня 2015 року щодо позбавлення його військових звань "капітан резерву» та "майор резерву", а також про скасування наказу т.в.о. командувача НГУ від 22 грудня 2015 року щодо позбавлення його згаданих військових звань.

Зазначається, що Колегія суддів дійшла висновку, що згаданий Семенченком наказ “прийнято правомірно і це є належним способом усунення раніше допущених порушень”.

"Касаційну скаргу… залишити без задоволення. Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 16 грудня 2019 року залишити без змін", - йдеться у постанові суду.

Нагадаємо, 25 грудня 2015 року стало відомо, що народний депутат з фракції "Самопоміч", екскомбат "Донбасу" Семен Семенченко позбавлений командувачем Нацгвардії звання майора.

В опублікованому документі повідомляється, що керівництво Нацгвардії направило заяву у правоохоронні органи на відкриття кримінального провадження проти Семена Семенченко за надання фальшивих документів згідно зі ст. 358. Кримінального Кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).