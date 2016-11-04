Суд позбавив С.Семенченка звання "майор резерву"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Народного депутата Семена Семенченка Київський апеляційний адмінсуд позбавив військового звання "майор резерву". По це на своїй сторінці у Facebook повдіомив сам С.Семенченко, передає УНН.
"У вересні 2016 окружний адміністративний суд визнав аферу колишнього першого заступника глави НГУ, який хвацько скасував наказ свого начальника - нинішнього міністра оборони Півторака про присвоєння Семенченку С. звань капітан і майор.... На апеляцію, яка була призначена судом до розгляду в рекордно короткі терміни були кинуті всі корупційні сили. Головуюча суддя Троян... вирішила постаратися всидіти між двох стільців. У результаті було прийнято унікальне... рішення: апеляційна скарга була задоволена частково. Тобто вирішили майора забрати, а капітана залишити", - написав С.Семенченко.
Нагадаємо, 25 грудня 2015 року стало відомо, що народний депутат з фракції "Самопоміч", екс-комбат "Донбасу" Семен Семенченко позбавлений командувачем Нацгвардії звання майора.
В опублікованому документі повідомляється, що керівництво Нацгвардії направило заяву в правоохоронні органи на відкриття кримінального провадження проти Семена Семенченко за надання фальшивих документів згідно зі ст. 358. Кримінального Кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).