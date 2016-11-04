Суд лишил С.Семенченко звания "майор резерва"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Народного депутата Семена Семенченко Киевский апелляционный админсуд лишил воинского звания "майор резерва". Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам С.Семенченко, передает УНН.
"В сентябре 2016 года окружной административный суд признал аферу бывшего первого заместителя главы НГУ, который лихо отменил приказ своего начальника - нынешнего министра обороны Полторака о присвоении Семенченко С. званий капитан и майор.... На апелляцию, которая была назначена судом к рассмотрению в рекордно короткие сроки были брошены все коррупционные силы. Председательствующая судья Троян ... решила постараться усидеть между двух стульев. В результате было принято уникальное... решение: апелляционная жалоба была удовлетворена частично. То есть решили майора забрать, а капитана оставить", - написал С.Семенченко.
Напомним, 25 декабря 2015 года стало известно, что народный депутат из фракции "Самопомичь", экс-комбат "Донбасса" Семен Семенченко лишен командующим Нацгвардии звания майора.
В опубликованном документе сообщается, что руководство Нацгвардии направило заявление в правоохранительные органы на открытие уголовного производства против Семена Семенченко за предоставление фальшивых документов согласно ст. 358. Уголовного Кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).