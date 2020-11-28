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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 13501 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 28070 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 48733 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 73344 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105621 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110336 просмотра

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Суд отказал Семенченко в возвращении офицерского звания

Суд отказал Семенченко в возвращении офицерского звания

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Семена Семенченко о лишении его офицерского звания. Соответствующее решение Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял 19 ноября 2020 года, передает УНН со ссылкой на постановление суда.

Отмечается, что Семенченко обратился в суд с иском к Главному управлению Национальной гвардии Украины о признании противоправным и незаконным приказа временно исполняющего обязанности командующего НГУ от 22 декабря 2015 года о лишении его воинских званий "капитан резерва" и "майор резерва", а также об отмене приказа и.о. командующего НГУ от 22 декабря 2015 года о лишении его упомянутых воинских званий.

Отмечается, что Коллегия судей пришла к выводу, что упомянутый Семенченко приказ "принято правомерно и это является надлежащим способом устранения ранее допущенных нарушений".

"Кассационную жалобу... оставить без удовлетворения. Постановление Шестого апелляционного административного суда от 16 декабря 2019 года оставить без изменений", - говорится в постановлении суда.

Напомним, 25 декабря 2015 года стало известно, что народный депутат из фракции "Самопомощь", экс-комбат "Донбасса" Семен Семенченко лишен командующим Нацгвардии звания майора.

В опубликованном документе сообщается, что руководство Нацгвардии направило заявление в правоохранительные органы на открытие уголовного производства против Семена Семенченко за предоставление фальшивых документов согласно ст. 358. Уголовного Кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

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