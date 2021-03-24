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В Украине разоблачили "ЧВК", в которую входило более 150 человек: как к этому причастны экс-нардеп Семенченко и "внештатный агент НАБУ"

В Украине разоблачили "ЧВК", в которую входило более 150 человек: как к этому причастны экс-нардеп Семенченко и "внештатный агент НАБУ"

Киев  •  УНН

 • 30239 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным прессслужбы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ", передает УНН.

Цитата

“Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой „частной военной компании“. Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

"Подготовка членов “ЧВК “проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области — там проходили боевые выходки, тренировки обращения с оружием, навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом.

Материалы дела свидетельствуют, что контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. Они, в частности, вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях”, — говорится в сообщении.

Добавим

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между “ЧВК” и представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Также зафиксировано предложения организовать поставки оружия в эти страны, добавили в пресс-службе.

По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

“Кроме этого, по версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Теперь им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения”, - говорится в сообщении.

Что еще известно

Сотрудники СБУ провели около 80 обысков по адресам офисного помещения, мест проживания, временного пребывания и тренировки фигурантов дела в столице, Киевской и Донецкой областях.

Правоохранители изъяли:

почти 5500 патронов различного калибра;
7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26;
4 подствольных гранатомета;
ручной пулемет Калашникова;
2 автоматические винтовки;
3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74;
7 помповых ружей;
38 гранатометным выстрелов ВОГ-25, 21 граната (в частности, Ф-1 и РГД-5);
16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид;
устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров;
тому подобное.

Также изъято финансовую документацию и черновые записи по организационной структуре вооруженного формирования, личные дела участников.

Документирование противоправной деятельности проводилось СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального Прокурора.

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