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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47296 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65762 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108482 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 144147 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195297 просмотра

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В СБУ заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК Семенченко

В СБУ заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК Семенченко

Киев  •  УНН

 • 19016 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. По делу о незаконном вооруженном формировании, в причастности к которому подозревают бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике, как "внештатный агент НАБУ", будут объявлены новые подозрения. Об этом сообщил руководитель Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Подозрения еще будут, потому что нами ... назначен ряд специальных исследований и экспертиз по результатам которых будут объявляться подозрения другим представителями этого незаконного формирования", - сказал Головаш.

По его словам, на первом этапе расследования было объявлено шесть подозрений основным фигурантам дела, которые "фактически возглавляли различные направления этой ЧВК".

Что было раньше

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ".

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