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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 40504 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 58593 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106855 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142690 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194466 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 192924 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278772 просмотра

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Семенченко инкриминируют создание в Украине незаконного вооруженного формирования - СБУ

Семенченко инкриминируют создание в Украине незаконного вооруженного формирования - СБУ

Киев  •  УНН

 • 16681 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщил руководитель Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы инкриминируем Семену Семенченко не факт создания и регистрации на территории иностранного государства частной военной компании. Мы ему инкриминируют тот факт, что он создал на территории государства Украина, с 2018 года возглавлял, обеспечивал снаряжением совместно с Евгением Шевченко незаконное военное формирование ... А факт создания, регистрации частной военной компании на территории иностранного государства мы рассматриваем как угрозу совершения преступлений, предусмотренных статье Уголовного кодекса "Наемничество", - рассказал Головаш.

Что было раньше

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ".

В СБУ также заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК Семенченко.

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