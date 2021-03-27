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Адвокат рассказал, почему госпитализировали Семенченко

Адвокат рассказал, почему госпитализировали Семенченко

Киев  •  УНН

 • 44716 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Бывший народный депутат Семен Семенченко, которого вчера решением суда арестовали на два месяца по делу ЧВК, пожаловался на состояние здоровья уже в СИЗО. Его госпитализировали для обследования. Об этом УНН сообщил его адвокат Влад Добош.

Цитата

“Он начал себя плохо чувствовать, возможно, от стресса. Общее ухудшение самочувствия. Поэтому для обследования его направили в больницу”, — сказал защитник.

Детали

По словам Добоша, Семенченко стал плохо себя чувствовать уже в СИЗО.

Также адвокат сообщил, что его до сих пор не допустили к клиенту.

“Не допустили. Написал заявление о препятствовании законной деятельности защитника”, - сообщил он.

Контекст

Ранее сегодня Добош у себя в Facebook сообщил, что бывшего народного депутата Семена Семенченко госпитализировали.

Что было раньше

Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении.

В СБУ сообщали, что бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

В СБУ также заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК Семенченко.

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