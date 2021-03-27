Адвокат рассказал, почему госпитализировали Семенченко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Бывший народный депутат Семен Семенченко, которого вчера решением суда арестовали на два месяца по делу ЧВК, пожаловался на состояние здоровья уже в СИЗО. Его госпитализировали для обследования. Об этом УНН сообщил его адвокат Влад Добош.
Цитата
“Он начал себя плохо чувствовать, возможно, от стресса. Общее ухудшение самочувствия. Поэтому для обследования его направили в больницу”, — сказал защитник.
Детали
По словам Добоша, Семенченко стал плохо себя чувствовать уже в СИЗО.
Также адвокат сообщил, что его до сих пор не допустили к клиенту.
“Не допустили. Написал заявление о препятствовании законной деятельности защитника”, - сообщил он.
Контекст
Ранее сегодня Добош у себя в Facebook сообщил, что бывшего народного депутата Семена Семенченко госпитализировали.
Что было раньше
Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении.
В СБУ сообщали, что бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.
В СБУ также заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК Семенченко.