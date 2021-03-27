Семенченка, якого напередодні арештували у справі ПВК, госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого вчора рішенням суду арештували на два місяці у справі ПВК, госпіталізували. І нині, як повідомляє його адвокат Влад Добош, до нього не пускають захисників, передає УНН.
Цитата
“До Семена Семенченко в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якийсь начальник, мотивуючи що субота вихідний день і у них інструкція. Раз так, то у нас КПК та ст.397 ККУ. Подав заяву про втручання в роботу захисника”, - написав адвокат.
Деталі
Напередодні Печерський районний суд Києва відправив під варту колишнього народного депутата України Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування.
Колишній народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що після оголошення рішення суду про арешт без права на заставу Семенченку стало зле, наразі він перебуває в лікарні під охороною і отримує необхідну медичну допомогу.
Що було раніше
Колишньому народному депутату України Семену Семенченку вручили повідомлення про підозру.
У СБУ повідомляли, що колишньому народному депутату України Семену Семенченку інкримінують створення на території України незаконного збройного формування.
Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.
У СБУ також заявили, що будуть нові підозри у справі про ПВК Семенченка.