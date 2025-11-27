Адольф Гітлер знову готується перемогти на виборах у Намібії
Київ • УНН
Адольф Гітлер Уунона, член партії Свапо, планує зберегти своє місце на півночі Намібії. Він отримав 85% голосів у 2020 році та пояснює, що батько дав йому ім'я, не знаючи про нацистського лідера.
Політик Адольф Гітлер Уунона, який уже привертав увагу світу через своє ім’я, очікує повторної перемоги на місцевих виборах у Намібії. Про це повідомляє УНН з посиланням на New York Post.
Деталі
59-річний Адольф Гітлер Уунона, член лівої партії Свапо, планує зберегти своє місце на півночі Намібії. У 2020 році він отримав 85% голосів і впевнено виграв вибори в окрузі Омпунджа. Це знову привернуло увагу до його незвичного імені.
Політик пояснює, що батько дав йому це ім’я, не знаючи про нацистського лідера.
Тільки коли я виріс, я зрозумів, що ця людина хотіла підкорити весь світ. Я не маю до цього жодного стосунку
Він також заявив, що не планує змінювати ім’я: "Це є в усіх офіційних документах. Для цього вже надто пізно".
Дружина політика називає його Адольфом, але на публіці він зазвичай уникає використання прізвища Гітлер. У країні, яка була німецькою колонією, імена німецького походження досі трапляються часто.
У 2020 році в рідному регіоні Уунони помітили автомобіль із написом "Адольф Гітлер" і нацистською свастикою. Політик заявив, що машина не належить йому і що він не має жодного стосунку до такого "химерного трюку".
Попри увагу до свого імені, Уунона наголошує, що займається лише місцевою політикою та не має зв’язку з історичними постатями, з якими його плутають. Він зосереджений на продовженні роботи у своєму регіоні.
Нагадаємо
Політик Уунона Адольф Гітлер переміг на муніципальних виборах, що проходили на півночі Намібії.