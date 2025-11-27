Адольф Гітлер знову готується перемогти на виборах у Намібії

Політик Адольф Гітлер Уунона, який уже привертав увагу світу через своє ім’я, очікує повторної перемоги на місцевих виборах у Намібії. Про це повідомляє УНН з посиланням на New York Post.

Деталі

59-річний Адольф Гітлер Уунона, член лівої партії Свапо, планує зберегти своє місце на півночі Намібії. У 2020 році він отримав 85% голосів і впевнено виграв вибори в окрузі Омпунджа. Це знову привернуло увагу до його незвичного імені.

Політик пояснює, що батько дав йому це ім’я, не знаючи про нацистського лідера.

Тільки коли я виріс, я зрозумів, що ця людина хотіла підкорити весь світ. Я не маю до цього жодного стосунку - сказав Уунона.

Він також заявив, що не планує змінювати ім’я: "Це є в усіх офіційних документах. Для цього вже надто пізно".

Дружина політика називає його Адольфом, але на публіці він зазвичай уникає використання прізвища Гітлер. У країні, яка була німецькою колонією, імена німецького походження досі трапляються часто.

У 2020 році в рідному регіоні Уунони помітили автомобіль із написом "Адольф Гітлер" і нацистською свастикою. Політик заявив, що машина не належить йому і що він не має жодного стосунку до такого "химерного трюку".

Попри увагу до свого імені, Уунона наголошує, що займається лише місцевою політикою та не має зв’язку з історичними постатями, з якими його плутають. Він зосереджений на продовженні роботи у своєму регіоні.

Нагадаємо

Політик Уунона Адольф Гітлер переміг на муніципальних виборах, що проходили на півночі Намібії.