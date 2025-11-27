Адольф Гітлер знову готується перемогти на виборах у Намібії

$42.300.10
48.950.00
ukenru
08:20 • 3188 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 11275 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 10018 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 31673 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 32750 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 65978 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 33319 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31350 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 21668 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 13352 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
98%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian27 листопада, 01:14 • 19506 перегляди
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС27 листопада, 02:18 • 19690 перегляди
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямкуVideo27 листопада, 02:50 • 12819 перегляди
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння27 листопада, 03:23 • 19798 перегляди
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування04:30 • 4548 перегляди
Публікації
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 1836 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 11274 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 32169 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 65978 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 36620 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Урсула фон дер Ляєн
Стів Віткофф
Джером Пауелл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Женева
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"06:49 • 4514 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 40105 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 74193 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 90363 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 90086 перегляди
Актуальне
Техніка
The New York Times
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото

Адольф Гітлер знову готується перемогти на виборах у Намібії

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Адольф Гітлер Уунона, член партії Свапо, планує зберегти своє місце на півночі Намібії. Він отримав 85% голосів у 2020 році та пояснює, що батько дав йому ім'я, не знаючи про нацистського лідера.

Адольф Гітлер знову готується перемогти на виборах у Намібії

Політик Адольф Гітлер Уунона, який уже привертав увагу світу через своє ім’я, очікує повторної перемоги на місцевих виборах у Намібії. Про це повідомляє УНН з посиланням на New York Post.

Деталі

59-річний Адольф Гітлер Уунона, член лівої партії Свапо, планує зберегти своє місце на півночі Намібії. У 2020 році він отримав 85% голосів і впевнено виграв вибори в окрузі Омпунджа. Це знову привернуло увагу до його незвичного імені.

Політик пояснює, що батько дав йому це ім’я, не знаючи про нацистського лідера.

Тільки коли я виріс, я зрозумів, що ця людина хотіла підкорити весь світ. Я не маю до цього жодного стосунку

 - сказав Уунона.

Він також заявив, що не планує змінювати ім’я: "Це є в усіх офіційних документах. Для цього вже надто пізно".

Дружина політика називає його Адольфом, але на публіці він зазвичай уникає використання прізвища Гітлер. У країні, яка була німецькою колонією, імена німецького походження досі трапляються часто.

У 2020 році в рідному регіоні Уунони помітили автомобіль із написом "Адольф Гітлер" і нацистською свастикою. Політик заявив, що машина не належить йому і що він не має жодного стосунку до такого "химерного трюку".

Попри увагу до свого імені, Уунона наголошує, що займається лише місцевою політикою та не має зв’язку з історичними постатями, з якими його плутають. Він зосереджений на продовженні роботи у своєму регіоні.

Нагадаємо

Політик Уунона Адольф Гітлер переміг на муніципальних виборах, що проходили на півночі Намібії.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу