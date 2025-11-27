$42.300.10
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Адольф Гитлер снова готовится победить на выборах в Намибии

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Адольф Гитлер Уунона, член партии Свапо, планирует сохранить свое место на севере Намибии. Он получил 85% голосов в 2020 году и объясняет, что отец дал ему имя, не зная о нацистском лидере.

Адольф Гитлер снова готовится победить на выборах в Намибии

Политик Адольф Гитлер Уунона, уже привлекавший внимание мира своим именем, ожидает повторной победы на местных выборах в Намибии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Post.

Детали

59-летний Адольф Гитлер Уунона, член левой партии Свапо, планирует сохранить свое место на севере Намибии. В 2020 году он получил 85% голосов и уверенно выиграл выборы в округе Омпунджа. Это снова привлекло внимание к его необычному имени.

Политик объясняет, что отец дал ему это имя, не зная о нацистском лидере.

Только когда я вырос, я понял, что этот человек хотел покорить весь мир. Я не имею к этому никакого отношения

 - сказал Уунона.

Он также заявил, что не планирует менять имя: "Это есть во всех официальных документах. Для этого уже слишком поздно".

Жена политика называет его Адольфом, но на публике он обычно избегает использования фамилии Гитлер. В стране, которая была немецкой колонией, имена немецкого происхождения до сих пор встречаются часто.

В 2020 году в родном регионе Ууноны заметили автомобиль с надписью "Адольф Гитлер" и нацистской свастикой. Политик заявил, что машина не принадлежит ему и что он не имеет никакого отношения к такому "причудливому трюку".

Несмотря на внимание к своему имени, Уунона подчеркивает, что занимается только местной политикой и не имеет связи с историческими личностями, с которыми его путают. Он сосредоточен на продолжении работы в своем регионе.

Напомним

Политик Уунона Адольф Гитлер победил на муниципальных выборах, проходивших на севере Намибии.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира