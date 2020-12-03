На місцевих виборах в Намібії переміг Адольф Гітлер

Відзначається, що Адольф, як і інші німецькі імена, не рідкість в країні, яка колись була німецькою колонією.

"У дитинстві я вважав це абсолютно нормальним ім'ям. Тільки коли я став дорослим, я зрозумів: ця людина хотіла підпорядкувати собі весь світ. Я не маю нічого спільного ні з чим з цього", - сказав Уунона, який отримав місце з 85% голосів.

Політик був обраний від правлячої партії "Народна організація Південно-Західної Африки" до регіональної ради області Ошана від поселення Омпуджа.

Уунона сказав, що його дружина кличе його Адольфом, і він публічно носить це ім'я і не планує його міняти.

Як повідомляв УНН, раніше австрійська влада представила план перебудови будинку, де народився майбутній німецький диктатор Адольф Гітлер, під поліцейський відділок.