На местных выборах в Намибии победил Адольф Гитлер
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Политик Уунона Адольф Гитлер был избран победителем муниципальных выборов, проходивших на севере Намибии, передает УНН со ссылкой на BBC.
Отмечается, что Адольф, как и другие немецкие имена, не редкость в стране, которая когда-то была немецкой колонией.
"В детстве я считал это совершенно нормальным именем. Только когда я стал взрослым, я понял: этот человек хотел подчинить себе весь мир. Я не имею ничего общего ни с чем из этого", - сказал Уунона, который получил место из 85% голосов.
Политик был избран от правящей партии "Народная организация Юго-Западной Африки" в региональный совет области Ошана от поселения Омпуджа.
Уунона сказал, что его жена зовет его Адольфом, и он публично носит это имя и не планирует его менять.
Как сообщал УНН, ранее австрийская власть представила план перестройки дома, где родился будущий немецкий диктатор Адольф Гитлер, под полицейский участок.