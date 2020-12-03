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На местных выборах в Намибии победил Адольф Гитлер

На местных выборах в Намибии победил Адольф Гитлер

Киев  •  УНН

 • 56649 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Политик Уунона Адольф Гитлер был избран победителем муниципальных выборов, проходивших на севере Намибии, передает УНН со ссылкой на BBC.

Отмечается, что Адольф, как и другие немецкие имена, не редкость в стране, которая когда-то была немецкой колонией.

"В детстве я считал это совершенно нормальным именем. Только когда я стал взрослым, я понял: этот человек хотел подчинить себе весь мир. Я не имею ничего общего ни с чем из этого", - сказал Уунона, который получил место из 85% голосов.

Политик был избран от правящей партии "Народная организация Юго-Западной Африки" в региональный совет области Ошана от поселения Омпуджа.

Уунона сказал, что его жена зовет его Адольфом, и он публично носит это имя и не планирует его менять.

Как сообщал УНН, ранее австрийская власть представила план перестройки дома, где родился будущий немецкий диктатор Адольф Гитлер, под полицейский участок.

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