Адміністрація Трампа розширює роль держави в економіці для зменшення залежності від Китаю - NYT
Київ • УНН
Адміністрація президента США Дональда Трампа значно розширить роль держави в економіці, збільшивши частку в стратегічних компаніях. Це спрямовано на зменшення залежності від Китаю у ланцюгах постачання рідкісноземельних мінералів та технологій.
Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила значно розширити роль держави в економіці шляхом збільшення своєї частки у компаніях, що працюють у стратегічно важливих галузях. Це робиться з метою зменшити залежність від Китаю на глобальні ланцюги постачання рідкісноземельних мінералів і технологій, повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
Деталі
Як зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент, домінування Китаю у сфері постачання рідкісноземельних металів вимагає "більш рішучої промислової політики" з боку Сполучених Штатів.
За його словами, новий підхід адміністрації Трампа передбачає більш активне втручання з боку держави у стратегічні сектори економіки - від оборони до виробництва напівпровідників, мінеральних ресурсів і інших не менш важливих речей.
Такі кроки, на думку міністра, дозволять США убезпечити власні інтереси у сферах національної безпеки і технологій.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп анонсував введення додаткового 100-відсоткового тарифу на китайські товари з 1 листопада 2025 року. Це рішення є відповіддю на "агресивну позицію" Пекіна щодо міжнародної торгівлі та експортного контролю.