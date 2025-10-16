$41.750.14
Адміністрація Трампа розширює роль держави в економіці для зменшення залежності від Китаю - NYT

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Адміністрація президента США Дональда Трампа значно розширить роль держави в економіці, збільшивши частку в стратегічних компаніях. Це спрямовано на зменшення залежності від Китаю у ланцюгах постачання рідкісноземельних мінералів та технологій.

Адміністрація Трампа розширює роль держави в економіці для зменшення залежності від Китаю - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила значно розширити роль держави в економіці шляхом збільшення своєї частки у компаніях, що працюють у стратегічно важливих галузях. Це робиться з метою зменшити залежність від Китаю на глобальні ланцюги постачання рідкісноземельних мінералів і технологій, повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Як зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент, домінування Китаю у сфері постачання рідкісноземельних металів вимагає "більш рішучої промислової політики" з боку Сполучених Штатів.

За його словами, новий підхід адміністрації Трампа передбачає більш активне втручання з боку держави у стратегічні сектори економіки - від оборони до виробництва напівпровідників, мінеральних ресурсів і інших не менш важливих речей.

Такі кроки, на думку міністра, дозволять США убезпечити власні інтереси у сферах національної безпеки і технологій.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп анонсував введення додаткового 100-відсоткового тарифу на китайські товари з 1 листопада 2025 року. Це рішення є відповіддю на "агресивну позицію" Пекіна щодо міжнародної торгівлі та експортного контролю.

Євген Устименко

