Администрация Трампа расширяет роль государства в экономике для уменьшения зависимости от Китая - NYT
Киев • УНН
Администрация президента США Дональда Трампа решила значительно расширить роль государства в экономике путем увеличения своей доли в компаниях, работающих в стратегически важных отраслях. Это делается с целью уменьшить зависимость от Китая на глобальные цепи поставок редкоземельных минералов и технологий, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
Как отметил министр финансов США Скотт Бессент, доминирование Китая в сфере поставок редкоземельных металлов требует "более решительной промышленной политики" со стороны Соединенных Штатов.
По его словам, новый подход администрации Трампа предусматривает более активное вмешательство со стороны государства в стратегические секторы экономики - от обороны до производства полупроводников, минеральных ресурсов и других не менее важных вещей.
Такие шаги, по мнению министра, позволят США обезопасить собственные интересы в сферах национальной безопасности и технологий.
Напомним
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительного 100-процентного тарифа на китайские товары с 1 ноября 2025 года. Это решение является ответом на "агрессивную позицию" Пекина относительно международной торговли и экспортного контроля.