17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
Администрация Трампа расширяет роль государства в экономике для уменьшения зависимости от Китая - NYT

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Администрация президента США Дональда Трампа значительно расширит роль государства в экономике, увеличив долю в стратегических компаниях. Это направлено на уменьшение зависимости от Китая в цепочках поставок редкоземельных минералов и технологий.

Администрация Трампа расширяет роль государства в экономике для уменьшения зависимости от Китая - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа решила значительно расширить роль государства в экономике путем увеличения своей доли в компаниях, работающих в стратегически важных отраслях. Это делается с целью уменьшить зависимость от Китая на глобальные цепи поставок редкоземельных минералов и технологий, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Как отметил министр финансов США Скотт Бессент, доминирование Китая в сфере поставок редкоземельных металлов требует "более решительной промышленной политики" со стороны Соединенных Штатов.

По его словам, новый подход администрации Трампа предусматривает более активное вмешательство со стороны государства в стратегические секторы экономики - от обороны до производства полупроводников, минеральных ресурсов и других не менее важных вещей.

Такие шаги, по мнению министра, позволят США обезопасить собственные интересы в сферах национальной безопасности и технологий.

Напомним

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительного 100-процентного тарифа на китайские товары с 1 ноября 2025 года. Это решение является ответом на "агрессивную позицию" Пекина относительно международной торговли и экспортного контроля.

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Нью-Йорк Таймс
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты