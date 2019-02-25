91-а премія Оскар: оголошені володарі нагороди

Церемонія розпочалася з виступу оригінального складу гурту Queen та Адама Ламберта. Не менш важливою деталлю премії — стала відсутність ведучого та загальне зменшення часу проведення церемонії у спробі відродити телевізійні рейтинги, вперше присутність серед номінантів стрічки, створеної стрімінговим сервісом (а саме Netflix).

У першій вступній промові не обійшлося без політичного пасажу стосовно будівництва стіни на кордоні з Мексикою, що за цей вечір: “Мексика — не заплатить за будівництво стіни”.

Першу нагороду у номінації “Краща акторка другого плану” отримала: Реджина Кінг (“Якщо Біл-стріт могла б заговорити”) (If Beale Street Could Talk);

Переможець у номінації “Кращий документальний фільм”: “Вільний підйом на самоті” (Free Solo).

У номінації “Кращий грим та зачіски” перемогла стрічка: “Влада” (Vice).

Володарем нагороди у номінації “Кращий дизайн костюмів” стала стрічка: “Чорна пантера” (Black Panther).

Переможцем у номінації “Кращий художник-постановник” визнано стрічку “Чорна пантера” (Black Panther).

“Краща операторська робота” була відзначена у стрічці “Рома” (Roma)

“Кращий монтаж звуку” був відзначений у стрічці “Богемна рапсодія” (Bohemian Rhapsody).

У номінації за “Кращий звук” перемогу отримала також стрічка “Богемна рапсодія” (Bohemian Rhapsody).

Нагороду в номінації “Кращий фільм іноземною мовою” отримала стрічка, один з головних фаворитів цьогорічної нагороди, “Рома” (Roma).

У категорії “Кращий монтаж” нагорода дісталася фільму “Богемна рапсодія” (Bohemian Rhapsody).

Нагорода у номінації “Кращий актор другого плану” дісталася Магершалі Алі за роль у стрічці “Зелена книга” (Green Book).

“Кращим анімаційним фільмом” академіки визнали мультиплікаційну стрічку “Людина-павук: Навколо всесвіту” (Spider-Man: Into the Spider-Verse).

Статуетку за “Кращий короткометражний анімаційний фільм” отримав мультфільм “Бао” (Bao).

“Кращим короткометражним документальним фільмом” визнано стрічку “Крапка. Кінець речення” (Period. End Of Sentence.).

За “Кращі візуальні ефекти” нагороджений фільм “Перша людина” (First Man).

Нагорода за “Кращий короткометражний фільм” дісталася фільму “Шкіра” (Skin).

За “Кращий оригінальний сценарій” нагороду отримала стрічка “Зелена книга” (Green Book).

“Кращий адаптований сценарій” відзначений у фільмі “Чорний кланівець” (BlacKkKlansman). Після отримання нагороди культовий режисер Спайк Лі завершив власну промову, ймовірно головну цього року, словами: “Давайте робити правильні речі!”.

За “Кращу музику” відзначений композитор Людвіг Горансон за роботу над фільмом “Чорна пантера” (Black Panther).

“Кращою піснею” стала композиція Леді Гаги “Shallow”, саундтрек стрічки “Народження зірки” (A Star Is Born).

Барбара Стрейзанд вручила нагороду за “Кращу чоловічу роль”, яку отримав Рамі Малек, котрий зіграв головну роль у кінофільмі “Богемна рапсодія” (Bohemian Rhapsody)“.

За “Кращу жіночу роль” кіноакадеміки нагородили Олівію Колман за роль у стрічці “Фаворитка” (The Favourite), яка виголосила найбільш емоційну промову цьогорічної премії.

Одну з основних нагород за “Кращу режисуру” отримав Альфонсо Куарон за чорно-білу стрічку “Рома” (Roma).

І на фінал, головну та основну нагороду у світі кіномистецтва за “Кращий фільм” (номінацію оголошувала Джулія Робертс) — отримала “Зелена книга” (Green Book).