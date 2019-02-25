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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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91-я премия Оскар: объявлены обладатели наград

91-я премия Оскар: объявлены обладатели наград

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. На сцене театра “Долби” в Лос-Анджелесе прошло награждение премиями Американской Академии кинематографических искусств и наук “Оскар-2019”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Академии.

Церемония началась с выступления оригинального состава группы Queen и Адама Ламберта. Не менее важной деталью премии — стало отсутствие ведущего и общее уменьшение времени проведения церемонии в попытке возродить телевизионные рейтинги, впервые присутствие среди номинантов ленты, созданной стриминговим сервисом (а именно Netflix).

В первой вступительной речи не обошлось без политического пассажа касательно строительства стены на границе с Мексикой, что за этот вечер: “Мексика — не заплатит за строительство стены”.

Первую награду в номинации “Лучшая актриса второго плана” получила: Реджина Кинг (“Если Бил-стрит могла бы заговорить”) (If Beale Street Could Talk)

Победитель в номинации “Лучший документальный фильм”: “Свободный подъем в одиночестве” (Free Solo).

В номинации “Лучший грим и прически” победила лента: “Власть” (Vice).

Обладателем награды в номинации “Лучший дизайн костюмов” стала лента: “Черная пантера” (Black Panther).

Победителем в номинации “Лучший художник-постановщик” признана картина “Черная пантера” (Black Panther).

“Лучшая операторская работа” была отмечена в фильме “Рома” (Roma)

“Лучший монтаж звука” был отмечен в ленте “Богемная рапсодия” (Bohemian Rhapsody).

В номинации за “Лучший звук” победу одержала также лента “Богемная рапсодия” (Bohemian Rhapsody).

Награду в номинации “Лучший фильм на иностранном языке” получила лента, один из главных фаворитов нынешней награды, “Рома” (Roma).

В категории “Лучший монтаж” награда досталась фильму “Богемная рапсодия” (Bohemian Rhapsody).

Награда в номинации “Лучший актер второго плана” досталась Махершала Али за роль в фильме “Зеленая книга” (Green Book).

“Лучшим анимационным фильмом” академики признали мультипликационную ленту “Человек-паук: Вокруг вселенной” (Spider-Man: Into the Spider-Verse).

Статуэтку за “Лучший короткометражный анимационный фильм” получил мультфильм “Бао” (Bao).

“Лучшим короткометражным документальным фильмом” признана картина "Точка. Конец предложения “(Period. End Of Sentence.).

За “Лучшие визуальные эффекты” награжден фильм “Человек на Луне” (First Man).

Награда за “Лучший короткометражный фильм” досталась фильму “Кожа” (Skin).

За “Лучший оригинальный сценарий” награду получила лента “Зеленая книга” (Green Book).

“Лучший адаптированный сценарий” отмечен в фильме “Черный клановец” (BlacKkKlansman). После получения награды культовый режиссер Спайк Ли завершил свою речь, вероятно главную в этом году, словами: “Давайте делать правильные вещи!”.

За “Лучшую музыку” отмечен композитор Людвиг Горансон за работу над фильмом “Черная пантера” (Black Panther).

“Лучшей песней” стала композиция Леди Гаги “Shallow”, саундтрек фильма “Звезда родилась” (A Star Is Born).

Барбара Стрейзанд вручила награду за “Лучшую мужскую роль”, которую получил Рами Малек, который сыграл главную роль в фильме “Богемная рапсодия” (Bohemian Rhapsody).

За “Лучшую женскую роль” киноакадемики наградили Оливию Колман за роль в ленте “Фаворитка” (The Favourite), которая произнесла наиболее эмоциональную речь премии.

Одну из основных наград за “Лучшую режиссуру” получил Альфонсо Куарон за черно-белую ленту “Рома” (Roma).

И на финал, главную и основную награду в мире киноискусства за “Лучший фильм” (номинацию объявляла Джулия Робертс) — получила “Зеленая книга” (Green Book).

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