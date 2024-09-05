90 відсотків: США вважають, що угода щодо Гази досяжна
Київ • УНН
США заявили про погодження на 90% угоди між Ізраїлем і ХАМАС щодо припинення вогню в Газі. Залишаються проблеми з обміном заручниками та виведенням ізраїльських військ.
Новий американський план припинення вогню в секторі Гази узгоджено на 90%. Проте залишаються проблеми з умовами обміну ізраїльськими заручниками та палестинськими полоненими. Пише УНН із посиланням на ORF и Anadolu.
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США заявили про погодження на 90% угоди щодо Гази.
За словами уряду США, угода між Ізраїлем і ХАМАС на 90 відсотків гарантує припинення вогню та звільнення заручників.
Всього в угоді 18 пунктів. 14 із цих пунктів уже готові
Разом з тим, залишаються проблеми з умовами обміну ізраїльськими заручниками та палестинськими полоненими, а також з питаннями щодо виведення ізраїльських військ із сектора Газа.
Планується, що кілька сотень палестинських в'язнів будуть звільнені в обмін на тих заручників з Ізраїлю, які все ще знаходяться в руках ХАМАС, сказав урядовець США.
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