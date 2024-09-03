Bloomberg: у Європі вважають, що Іран може поставити росії балістичні ракети

Європейські чиновники очікують, що Іран "неминуче" поставить балістичні ракети до росії, і цей крок може викликати швидку відповідь з боку союзників України, з посиланням на людей, обізнаних з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Іран надав росії сотні безпілотників під час двох із половиною років війни росії проти України, але "потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток у конфлікті", за словами джерел.

Джерела видання відмовилися надати оцінки типу та обсягу поставок або терміни, хоча, як вказано, один з офіційних осіб сказав, що "поставки можуть розпочатися протягом кількох днів".

США та інші союзники з НАТО неодноразово попереджали Тегеран про небезпеку такого кроку і докладають дипломатичних зусиль, щоб запобігти йому. Рада національної безпеки США не одразу відповіла на запит про коментар. Міністерство закордонних справ Ірану та його місія при ООН не відповіли на запити, вказує видання.

Арсенал балістичних ракет москви включає російські та менш точні північнокорейські ракети.

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Тим часом українські союзники щосили намагаються виконати обіцянки, дані раніше цього року, щодо посилення систем ППО постраждалої від війни країни. Декілька союзників по НАТО ще не виконали зобов'язання, підтверджені на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні, повідомило агентство Bloomberg минулого місяця.

"Передача балістичних ракет до росії, ймовірно, буде зустрінута додатковими санкціями проти Ірану, хоча їхня ефективність буде невизначеною, враховуючи безліч заходів, уже спрямованих проти Тегерана, включаючи щодо постачання безпілотників до москви. Серед попередніх заходів, які обговорюють союзники, - нові обмеження на Iran Air", - повідомляє видання.

Очікується, що країни "Групи семи" також публічно засудять будь-яку передачу і донесуть своє занепокоєння до урядів на Близькому Сході дипломатичними каналами, повідомили джерела.

"Група семи" вже запровадила санкції проти Ірану та Північної Кореї за постачання зброї до росії. Група прагне посилити обмеження щодо фірм у Китаї та інших країнах, які постачають росії деталі та технології, необхідні москві для виробництва зброї, або для компонентів, виявлених у них. Пізніші обмеження були спрямовані на компанії та осіб, які забезпечують такі транзакції.