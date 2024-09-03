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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Bloomberg: в Европе считают, что Иран может поставить России баллистические ракеты

Bloomberg: в Европе считают, что Иран может поставить России баллистические ракеты

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 08:07  •  1487 просмотра

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Европейские чиновники считают, что Иран «неизбежно» поставит баллистические ракеты россии. Это может вызвать быструю реакцию союзников Украины, включая новые санкции против Ирана и осуждение «Группой семи».

Европейские чиновники ожидают, что Иран «неизбежно» поставит баллистические ракеты в Россию, и этот шаг может вызвать быстрый ответ со стороны союзников Украины, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Иран предоставил России сотни беспилотников во время двух с половиной лет войны России против Украины, но «потенциальная передача баллистических ракет будет означать тревожное развитие в конфликте», по словам источников.

Источники издания отказались предоставить оценки типа и объема поставок или сроки, хотя, как указано, один из официальных лиц сказал, что «поставки могут начаться в течение нескольких дней». 

США и другие союзники по НАТО неоднократно предупреждали Тегеран об опасности такого шага и прилагают дипломатические усилия, чтобы предотвратить его. Совет национальной безопасности США не сразу ответил на запрос о комментарии. Министерство иностранных дел Ирана и его миссия при ООН не ответили на запросы, указывает издание.

Арсенал баллистических ракет москвы включает российские и менее точные северокорейские ракеты. 

Кулеба після атаки рф з північнокорейськими ракетами закликав азійські країни збільшити військову допомогу2 сентября 2024, 09:52 • 50519 просмотров

Тем временем украинские союзники изо всех сил пытаются выполнить обещания, данные ранее в этом году, по усилению систем ПВО пострадавшей от войны страны. Несколько союзников по НАТО еще не выполнили обязательства, подтвержденные на саммите Альянса в Вашингтоне в июле, сообщило агентство Bloomberg в прошлом месяце.

«Передача баллистических ракет в Россию, вероятно, будет встречена дополнительными санкциями против Ирана, хотя их эффективность будет неопределенной, учитывая множество мер, уже направленных против Тегерана, включая поставки беспилотников в Москву. Среди предварительных мер, которые обсуждают союзники, - новые ограничения на Iran Air», - сообщает издание.

Ожидается, что страны «Группы семи» также публично осудят любую передачу и донесут свою обеспокоенность до правительств на Ближнем Востоке по дипломатическим каналам, сообщили источники.

«Группа семи» уже ввела санкции против Ирана и Северной Кореи за поставки оружия в Россию. Группа стремится усилить ограничения в отношении фирм в Китае и других странах, которые поставляют России детали и технологии, необходимые москве для производства оружия, или для компонентов, обнаруженных в них. Более поздние ограничения были направлены на компании и лиц, которые обеспечивают такие транзакции.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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