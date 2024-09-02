Кулеба после атаки рф с северокорейскими ракетами призвал азиатские страны увеличить военную помощь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после ночной атаки рф с использованием северокорейских ракет призвал партнеров отменить ограничения на удары по любым законным военным целям на территории россии, а азиатские страны - увеличить военную помощь Украине, пишет УНН.

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"Этой ночью украинские дети школьного возраста и их родители спокойно спали дома перед началом учебного года. Сегодня рано утром, когда люди спали, россия запустила по Украине залп из 35 ракет и 23 беспилотников. К счастью, противовоздушная оборона Украины спасла жизни, но пострадала гражданская инфраструктура. Некоторые из баллистических ракет, выпущенных сегодня утром по мирным украинцам, были KN-23 из Северной Кореи", - отметил Кулеба в X.

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"Режимы в Пхеньяне и москве не имеют ограничений на дальние удары по любому месту в Украине. Однако, защищаясь от этих двух варварских военных машин, Украина вынуждена воевать со связанными за спиной руками. Разве это не абсурд? Партнерам Украины давно пора отказаться от безосновательных опасений и отменить ограничения законного права страны на самооборону в соответствии с Уставом ООН, которое включает право наносить удары по любым законным военным целям на территории россии", - подчеркнул глава МИД Украины.

Кроме того, по его словам, "использование россией боеприпасов Северной Кореи в войне против Украины не только нарушает международное право и ставит под угрозу жизни украинцев, но также может значительно ухудшить ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире".

"Растущее военное сотрудничество между путиным и Ким Чен Ыном представляет серьезную угрозу безопасности как для Европы, так и для Азии. Мы призываем наших азиатских партнеров рассмотреть возможность увеличения военной помощи Украине. Чем сильнее будет Украина и чем менее успешными будут российские и северокорейские диктаторы, тем стабильнее и безопаснее будут Европа и Азия", - заявил Кулеба.

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