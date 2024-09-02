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Кулеба після атаки рф з північнокорейськими ракетами закликав азійські країни збільшити військову допомогу

Кулеба після атаки рф з північнокорейськими ракетами закликав азійські країни збільшити військову допомогу

Київ • УНН

 • 51427 перегляди

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, використовуючи північнокорейські ракети. Кулеба закликав партнерів скасувати обмеження на самооборону України та азійські країни збільшити військову допомогу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після нічної атаки рф з використанням північнокорейських ракет закликав партнерів скасувати обмеження на удари по будь-яких законних військових цілях на території росії, а азійські країни - збільшити військову допомогу Україні, пише УНН.

Деталі

"Цієї ночі українські діти шкільного віку та їхні батьки спокійно спали вдома перед початком навчального року. Сьогодні рано вранці, коли люди спали, росія запустила по Україні залп з 35 ракет і 23 безпілотників. На щастя, протиповітряна оборона України врятувала життя, але постраждала цивільна інфраструктура. Деякі з балістичних ракет, випущених сьогодні вранці по мирним українцям, були KN-23 із Північної Кореї", - зазначив Кулеба у X.

росія вранці вдарила по Києву ракетами, виробленими у третьому кварталі цього року - джерело02.09.24, 11:39 • 57346 переглядiв

"Режими в Пхеньяні та москві не мають обмежень на дальні удари по будь-якому місцю в Україні. Проте, захищаючись від цих двох варварських військових машин, Україна змушена воювати зі зв’язаними за спиною руками. Хіба це не абсурд? Партнерам України давно пора відмовитися від безпідставних побоювань і скасувати обмеження законного права країни на самооборону відповідно до Статуту ООН, яке включає право завдавати удари по будь-яких законних військових цілях на території росії", - наголосив голова МЗС України.

Окрім того, з його слів, "використання росією боєприпасів Північної Кореї у війні проти України не тільки порушує міжнародне право та ставить під загрозу життя українців, але також може значно погіршити безпекову ситуацію на Корейському півострові, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі".

"Зростаюча військова співпраця між путіним і Кім Чен Ином становить серйозну загрозу безпеці як для Європи, так і для Азії. Ми закликаємо наших азіатських партнерів розглянути можливість збільшення військової допомоги Україні. Чим сильнішою буде Україна і чим менш успішними будуть російські та північнокорейські диктатори, тим стабільнішими та безпечнішими будуть Європа та Азія", - заявив Кулеба.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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