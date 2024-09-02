Кулеба після атаки рф з північнокорейськими ракетами закликав азійські країни збільшити військову допомогу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після нічної атаки рф з використанням північнокорейських ракет закликав партнерів скасувати обмеження на удари по будь-яких законних військових цілях на території росії, а азійські країни - збільшити військову допомогу Україні, пише УНН.

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"Цієї ночі українські діти шкільного віку та їхні батьки спокійно спали вдома перед початком навчального року. Сьогодні рано вранці, коли люди спали, росія запустила по Україні залп з 35 ракет і 23 безпілотників. На щастя, протиповітряна оборона України врятувала життя, але постраждала цивільна інфраструктура. Деякі з балістичних ракет, випущених сьогодні вранці по мирним українцям, були KN-23 із Північної Кореї", - зазначив Кулеба у X.

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"Режими в Пхеньяні та москві не мають обмежень на дальні удари по будь-якому місцю в Україні. Проте, захищаючись від цих двох варварських військових машин, Україна змушена воювати зі зв’язаними за спиною руками. Хіба це не абсурд? Партнерам України давно пора відмовитися від безпідставних побоювань і скасувати обмеження законного права країни на самооборону відповідно до Статуту ООН, яке включає право завдавати удари по будь-яких законних військових цілях на території росії", - наголосив голова МЗС України.

Окрім того, з його слів, "використання росією боєприпасів Північної Кореї у війні проти України не тільки порушує міжнародне право та ставить під загрозу життя українців, але також може значно погіршити безпекову ситуацію на Корейському півострові, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі".

"Зростаюча військова співпраця між путіним і Кім Чен Ином становить серйозну загрозу безпеці як для Європи, так і для Азії. Ми закликаємо наших азіатських партнерів розглянути можливість збільшення військової допомоги Україні. Чим сильнішою буде Україна і чим менш успішними будуть російські та північнокорейські диктатори, тим стабільнішими та безпечнішими будуть Європа та Азія", - заявив Кулеба.

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