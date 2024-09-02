Через масовану атаку рф на Київ руйнування і пошкодження у 6 районах: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару рф по Києву зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у 6 районах міста. Постраждали 3 особи, пошкоджено котельню освітнього закладу, житлові будинки та автомобілі.
Внаслідок масованої атаки рф на Київ зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у 6 районах, зокрема пошкоджено котельню освітнього закладу, відомо про трьох постраждалих, повідомили в Офісі Генпрокурора та Нацполіції, показавши наслідки, пише УНН.
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За даними слідства, близько 5 години ранку 2 вересня 2024 року збройні сили рф здійснили повітряну атаку різними видами ракет та БпЛА по Україні та столиці.
У Києві внаслідок атаки станом на 11:00 ранку, як вказано, відомо про 3 поранених.
"У Солом'янському районі осколкове поранення отримав 32-річний чоловік, внаслідок вибухово-звукової хвилі травмовано 19-річну дівчину. У Святошинському районі 24-річна жінка отримала забої та черепно-мозкову травму", - повідомили у прокуратурі.
Як повідомили у Нацполіції, 32-річного чоловіка та 19-річну дівчину з пораненнями госпіталізовано до лікарні, 24-річній місцевій жительці надано допомогу на місці.
"Падіння уламків зафіксовані у всіх районах Києва. Пошкоджень зазнали котельня навчального закладу, під’їзд багатоквартирного будинку та станція метрополітену. Також виявлено уламки на території двох садочків в Деснянському та Дніпровському районах, пошкоджено п’ять автівок", - вказали у Нацполіції.
За даними прокуратури, зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у 6 районах Києва:
• у Шевченківському районі пошкоджено нежитлові приміщення;
• у Голосіївському – дах під’їзду житлового будинку, а також будівлю котельні на території освітнього закладу;
• у Солом’янському - нежитлові приміщення;
• у Дніпровському – нежитлову будівлю та автомобіль;
• у Святошинському - офісні приміщення та автомобілі;
• у Подільському - уламками пошкоджено автомобіль.
Нічна атака рф на Київ: падіння уламків фіксували у 8 районах, є пошкодження станції метро на Святошині, один госпіталізований02.09.24, 10:21 • 22671 перегляд