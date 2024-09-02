Через масовану атаку рф на Київ руйнування і пошкодження у 6 районах: показали наслідки

Внаслідок масованої атаки рф на Київ зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у 6 районах, зокрема пошкоджено котельню освітнього закладу, відомо про трьох постраждалих, повідомили в Офісі Генпрокурора та Нацполіції, показавши наслідки, пише УНН.

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За даними слідства, близько 5 години ранку 2 вересня 2024 року збройні сили рф здійснили повітряну атаку різними видами ракет та БпЛА по Україні та столиці.

У Києві внаслідок атаки станом на 11:00 ранку, як вказано, відомо про 3 поранених.

"У Солом'янському районі осколкове поранення отримав 32-річний чоловік, внаслідок вибухово-звукової хвилі травмовано 19-річну дівчину. У Святошинському районі 24-річна жінка отримала забої та черепно-мозкову травму", - повідомили у прокуратурі.

Як повідомили у Нацполіції, 32-річного чоловіка та 19-річну дівчину з пораненнями госпіталізовано до лікарні, 24-річній місцевій жительці надано допомогу на місці.

"Падіння уламків зафіксовані у всіх районах Києва. Пошкоджень зазнали котельня навчального закладу, під’їзд багатоквартирного будинку та станція метрополітену. Також виявлено уламки на території двох садочків в Деснянському та Дніпровському районах, пошкоджено п’ять автівок", - вказали у Нацполіції.

За даними прокуратури, зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у 6 районах Києва:

• у Шевченківському районі пошкоджено нежитлові приміщення;

• у Голосіївському – дах під’їзду житлового будинку, а також будівлю котельні на території освітнього закладу;

• у Солом’янському - нежитлові приміщення;

• у Дніпровському – нежитлову будівлю та автомобіль;

• у Святошинському - офісні приміщення та автомобілі;

• у Подільському - уламками пошкоджено автомобіль.

Нічна атака рф на Київ: падіння уламків фіксували у 8 районах, є пошкодження станції метро на Святошині, один госпіталізований