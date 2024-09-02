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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за массированной атаки рф на Киев разрушения и повреждения в 6 районах: показали последствия

Из-за массированной атаки рф на Киев разрушения и повреждения в 6 районах: показали последствия

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 08:29  •  21053 просмотра

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В результате ракетного удара рф по Киеву зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры в 6 районах города. Пострадали 3 человека, повреждена котельная образовательного учреждения, жилые дома и автомобили.

В результате массированной атаки рф на Киев зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в 6 районах, в частности повреждена котельная образовательного учреждения, известно о трех пострадавших, сообщили в Офисе Генпрокурора и Нацполиции, показав последствия, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, около 5 часов утра 2 сентября 2024 года вооруженные силы рф осуществили воздушную атаку различными видами ракет и БпЛА по Украине и столице.

В Киеве в результате атаки по состоянию на 11:00 утра, как указано, известно о 3 раненых.

"В Соломенском районе осколочное ранение получил 32-летний мужчина, в результате взрывно-звуковой волны травмирована 19-летняя девушка. В Святошинском районе 24-летняя женщина получила ушибы и черепно-мозговую травму", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщили в Нацполиции, 32-летнего мужчину и 19-летнюю девушку с ранениями госпитализировали в больницу, 24-летней местной жительнице оказана помощь на месте.

"Падение обломков зафиксированы во всех районах Киева. Повреждения получили котельная учебного заведения, подъезд многоквартирного дома и станция метрополитена. Также обнаружены обломки на территории двух садиков в Деснянском и Днепровском районах, повреждены пять автомобилей", - указали в Нацполиции.

По данным прокуратуры, зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в 6 районах Киева:

- в Шевченковском районе повреждены нежилые помещения;

- в Голосеевском - крыша подъезда жилого дома, а также здание котельной на территории образовательного учреждения;

- в Соломенском - нежилые помещения;

- в Днепровском - нежилое здание и автомобиль;

- в Святошинском - офисные помещения и автомобили;

- в Подольском - обломками поврежден автомобиль.

Нічна атака рф на Київ: падіння уламків фіксували у 8 районах, є пошкодження станції метро на Святошині, один госпіталізований2 сентября 2024, 07:21 • 18660 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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