90 процентов: США считают, что соглашение по Газе достижимо

Новый американский план прекращения огня в секторе Газа согласован на 90%. Однако остаются проблемы с условиями обмена израильскими заложниками и палестинскими пленными. Пишет УНН со ссылкой на ORF и Anadolu.

Детали

США заявили о согласовании на 90% соглашения по Газе.

По словам правительства США, соглашение между Израилем и ХАМАС на 90 процентов гарантирует прекращение огня и освобождение заложников.

Всего в соглашении 18 пунктов. 14 из этих пунктов уже готовы - заявил вчера высокопоставленный чиновник США.

Вместе с тем, остаются проблемы с условиями обмена израильскими заложниками и палестинскими пленными, а также с вопросами вывода израильских войск из сектора Газа.

Планируется, что несколько сотен палестинских заключенных будут освобождены в обмен на тех заложников из Израиля, которые все еще находятся в руках ХАМАС, сказал чиновник США.

Напомним,

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