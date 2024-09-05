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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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90 процентов: США считают, что соглашение по Газе достижимо

90 процентов: США считают, что соглашение по Газе достижимо

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 08:18  •  4992 просмотра

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США заявили о согласовании на 90% соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе. Остаются проблемы с обменом заложниками и выводом израильских войск.

Новый американский план прекращения огня в секторе Газа согласован на 90%. Однако остаются проблемы с условиями обмена израильскими заложниками и палестинскими пленными. Пишет УНН со ссылкой на ORF и Anadolu.

Детали

США заявили о согласовании на 90% соглашения по Газе.

По словам правительства США, соглашение между Израилем и ХАМАС на 90 процентов гарантирует прекращение огня и освобождение заложников.

Всего в соглашении 18 пунктов. 14 из этих пунктов уже готовы

- заявил вчера высокопоставленный чиновник США.

Вместе с тем, остаются проблемы с условиями обмена израильскими заложниками и палестинскими пленными, а также с вопросами вывода израильских войск из сектора Газа.

Планируется, что несколько сотен палестинских заключенных будут освобождены в обмен на тех заложников из Израиля, которые все еще находятся в руках ХАМАС, сказал чиновник США.

Напомним,

Bloomberg: в Европе считают, что Иран может поставить России баллистические ракеты.

ХАМАС погрожує вбити заручників у разі військової операції Ізраїлю2 сентября 2024, 22:02 • 103336 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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