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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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9 березня: День Барбі, День генеалогії

Київ • УНН

 • 32800 перегляди

Сьогодні, дев'ятого березня, відзначається День Барбі – ляльки, яка здійснила справжню революцію в індустрії іграшок, і яка з другої половини ХХ стала вірною супутницею сотень мільйонів дівчат практично в усіх країнах світу.

9 березня: День Барбі, День генеалогії

Сьогодні, дев'ятого березня, відзначається День Барбі – ляльки, яка здійснила справжню революцію в індустрії іграшок, і яка з другої половини ХХ стала вірною супутницею сотень мільйонів дівчат практично в усіх країнах світу, пише УНН.

Саме дев’ятого березня 1959 року на міжнародному ярмарку іграшок в Нью-Йорку Рут Гендлер представила першу ляльку Барбі.

Перша довгонога лялька-модель з ідеальною фігурою коштувала три долари, була одягнена лише у купальник за босоніжками та мала зачіску у вигляді хвосту.

Пізніше в продаж надійшов різноманітний одяг та аксесуари, а в 1961 році на світ з’явився Кен – хлопець красуні Барбі.

У 1973 році було здійснено еволюцію образу ляльки: макіяж змінили на більш натуральний та погляд став прямим. Пізніше, у 1975 році, Барбі вперше усміхнулася. Образ ляльки змінювався та довершувався ще багато разів.

Цікаво, що у 2020 році з’явилась Барбі-українка, прототипом якої стала олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Ще сьогодні можна долучитися до Дня генеалогії, який був започаткований в Ірландії у 2013 році.

Генеалогія здавна була важливим елементом у багатьох культурах, слугуючи для встановлення шляхетного походження, територіальних прав і навіть божественного походження, як, наприклад, родовідне дерево Конфуція, яке ретельно зберігається вже понад 2,5 тисячі років.

В Україні з 1999 року у другу суботу  березня відзначають День землевпорядника.

Професія землевпорядника пов’язана з земельним устроєм, мета якого є охороняти земельні ресурси держави, підтримувати екологічне середовище, формувати та підтримувати у належному стані  продуману систему використання земель.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті сорока Севастійських мучеників.

Усі вони були воїнами, які сповідували християнство. Але їхній воєначальник був язичником. Взимку він наказав вивести їх роздягнених на середину вкритого кригою озера, та вимагав аби зреклися Господа. Ніхто не погодився, розлючений воєначальник наказав втопити мучеників в озері.

Іменини дев’ятого березня святкують Олександр, Олексій, Тарас, Дмитро, Михайло, Наталія.

Захар Подкидишев

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