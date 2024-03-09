9 марта: День Барби, День генеалогии

Сегодня, девятого марта, отмечается День Барби - куклы, которая произвела настоящую революцию в индустрии игрушек, и которая со второй половины ХХ стала верной спутницей сотен миллионов девушек практически во всех странах мира, пишет УНН.

Именно девятого марта 1959 года на международной ярмарке игрушек в Нью-Йорке Рут Хендлер представила первую куклу Барби.

Первая длинноногая кукла-модель с идеальной фигурой стоила три доллара, была одета только в купальник с босоножками и имела прическу в виде хвоста.

Позже в продажу поступила разнообразная одежда и аксессуары, а в 1961 году на свет появился Кен - парень красавицы Барби.

В 1973 году была осуществлена эволюция образа куклы: макияж изменили на более натуральный и взгляд стал прямым. Позже, в 1975 году, Барби впервые улыбнулась. Образ куклы менялся и совершенствовался еще много раз.

Интересно, что в 2020 году появилась Барби-украинка, прототипом которой стала олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

Еще сегодня можно присоединиться ко Дню генеалогии, который был основан в Ирландии в 2013 году.

Генеалогия издавна была важным элементом во многих культурах, служа для установления благородного происхождения, территориальных прав и даже божественного происхождения, как, например, родословное дерево Конфуция, которое тщательно хранится уже более 2,5 тысячи лет.

В Украине с 1999 года во вторую субботу марта отмечают День землеустроителя.

Профессия землеустроителя связана с земельным устройством, цель которого является охранять земельные ресурсы государства, поддерживать экологическую среду, формировать и поддерживать в надлежащем состоянии продуманную систему использования земель.

По церковному календарю сегодня День памяти сорока Севастийских мучеников.

Все они были воинами, которые исповедовали христианство. Но их военачальник был язычником. Зимой он приказал вывести их раздетых на середину покрытого льдом озера, и требовал, чтобы отреклись от Господа. Никто не согласился, разъяренный военачальник приказал утопить мучеников в озере.

Именины девятого марта празднуют Александр, Алексей, Тарас, Дмитрий, Михаил, Михаил, Наталья.