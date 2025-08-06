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87 боїв на фронті: понад третина на Покровському і Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

З початку поточної доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень, з них понад третина — на Покровському та Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Ворог завдав авіаційних ударів та артилерійських обстрілів по прикордонних районах.

87 боїв на фронті: понад третина на Покровському і Північно-Слобожанському та Курському напрямках

87 боїв сталося на фронті з початку поточної доби, понад третина - на Покровському і Північно-Слобожанському та Курському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 6 серпня, пише УНН.

Загалом, від початку доби відбулося 87 бойових зіткнень

- повідомили в Генштабі.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території рф, як вказано, постраждали райони населених пунктів: Мар’їне, Біла Береза, Попівка, Хлібороб, Прогрес, Гудове, Олександрівка Сумської області; Хрінівка Чернігівської області; Відродженівське Харківської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося 11 боєзіткнень, два з яких не вщухають дотепер. Противник завдав одного авіаційного удару, загалом скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 170 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Українські підрозділи відбили одну атаку ворога на Південно-Слобожанському напрямку в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів атакував позиції у районах населених пунктів Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямках Куп’янська та Курилівки. До цього часу триває одне боєзіткнення.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку з початку доби Сили оборони відбили наступ противника поблизу населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Русин Яр та Яблунівка. Сили оборони успішно відбили шість штурмів противника, одне боєзіткнення триває.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 19 атак противника.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили вісім атак окупаційної армії в районах населених пунктів Філія, Новопіль, Зелений Гай, Піддубне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. Авіаційних ударів зазнав населений пункт Канівське.

На Придніпровському напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень. Противник успіху не мав.

Інформація про оточення Сил оборони у Покровську не відповідає дійсності - Генштаб05.08.25, 23:07 • 6470 переглядiв

Юлія Шрамко

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