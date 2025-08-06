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87 боев на фронте: более трети на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях

Киев • УНН

 • 692 просмотра

С начала текущих суток на фронте произошло 87 боевых столкновений, из них более трети — на Покровском и Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Враг нанес авиационные удары и артиллерийские обстрелы по приграничным районам.

87 боев на фронте: более трети на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях

87 боев произошло на фронте с начала текущих суток, более трети - на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 6 августа, пишет УНН.

Всего с начала суток произошло 87 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории рф, как указано, пострадали районы населенных пунктов: Марьино, Белая Береза, Поповка, Хлебороб, Прогресс, Гудово, Александровка Сумской области; Хреновка Черниговской области; Возрожденческое Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 11 боестолкновений, два из которых не утихают до сих пор. Противник нанес один авиационный удар, в общей сложности сбросил две управляемые авиационные бомбы и совершил 170 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения отбили одну атаку врага на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник восемь раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлениях Купянска и Куриловки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григорьевка. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Сиверском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Переездного и Выемки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении с начала суток Силы обороны отбили наступление противника вблизи населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении россияне семь раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Катериновка, Щербиновка, Русин Яр и Яблоновка. Силы обороны успешно отбили шесть штурмов противника, одно боестолкновение продолжается.

С начала суток на Покровском направлении противник совершил 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Новоекономическое, Миролюбовка, Лысовка, Мирноград, Зверово, Удачное, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 19 атак противника.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили восемь атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Филиа, Новополь, Зеленый Гай, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. Авиационным ударам подвергся населенный пункт Каневское.

На Приднепровском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений. Противник успеха не имел.

Информация об окружении Сил обороны в Покровске не соответствует действительности - Генштаб05.08.25, 23:07 • 6354 просмотра

Юлия Шрамко

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