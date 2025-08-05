Информация об окружении Сил обороны в Покровске не соответствует действительности - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на Покровском направлении, информация об окружении украинских войск в Покровске не соответствует действительности. Об этом заявили в Генштабе ВСУ, передает УНН.

Детали

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Враг уже более года тщетно пытается вытеснить наши войска из этого района. В то же время некоторые ресурсы распространяют информацию о якобы окружении наших подразделений в Покровске. Она абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что армия РФ проводит наступательные действия северо-восточнее Покровска, предпринимает попытки перерезать логистику украинских войск, однако, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха враг не имеет.

"Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска. Командованием Вооруженных Сил Украины приняты надлежащие меры для усиления устойчивости нашей обороны на этом направлении", - добавили в Генштабе.

Напомним

Всего с начала этих суток на фронте произошло 113 боевых столкновений. Оккупанты задействовали 1 531 дрон-камикадзе и совершили 3 108 обстрелов позиций украинских войск.

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