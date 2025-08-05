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Інформація про оточення Сил оборони у Покровську не відповідає дійсності - Генштаб

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Генштаб ЗСУ заявив, що інформація про оточення українських військ у Покровську не відповідає дійсності. російські війська намагаються перерізати логістику, але успіху не мають.

Інформація про оточення Сил оборони у Покровську не відповідає дійсності - Генштаб

Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів на Покровському напрямку, інформація про оточення українських військ у Покровську не відповідає дійсності. Про це заявив у Генштабі ЗСУ, передає УНН.

Деталі

"Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог вже понад рік марно намагається витіснити наші війська з цього району. В той же час деякі ресурси поширюють інформацію щодо начебто оточення наших підрозділів у Покровську. Вона абсолютно не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначили, що армія рф проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перерізати логістику українських військ, однак попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог не має.

"Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська. Командуванням Збройних Сил України вжито належних заходів для посилення стійкості нашої оборони на цьому напрямку", - додали в Генштабі.

Нагадаємо

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 113 бойових зіткнень. Окупанти залучили 1 531 дрон-камікадзе та здійснили 3 108 обстрілів позицій українських військ.

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Павло Башинський

Війна
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України