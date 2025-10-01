79 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Торецькому напрямках

$41.140.18
Ексклюзив
14:16 • 886 перегляди
"Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми": політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16222 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 15941 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 15873 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в Одесі
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51121 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
1 жовтня, 05:57 • 39735 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 30668 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48346 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня
30 вересня, 17:35 • 25494 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34787 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитина
1 жовтня, 05:18
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
1 жовтня, 07:33
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico
1 жовтня, 08:02
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об'єктами критичної інфраструктури - Spiegel
1 жовтня, 08:09
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
09:58
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцями
13:07
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16222 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача
11:02
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодні
10:37
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51121 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
09:58
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
1 жовтня, 07:33
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди
30 вересня, 18:48
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані
30 вересня, 14:16
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів
30 вересня, 09:59
79 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Торецькому напрямках

Київ • УНН

 • 722 перегляди

З початку доби зафіксовано 79 бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту. Ворог активно атакує на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках, здійснивши вісім авіаударів та 100 обстрілів.

79 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Торецькому напрямках

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 79. Ворог активно діє на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири боєзіткнення, одне з яких триває до цього часу. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіабомб, а також здійснив 100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Шандриголове, Торське та в напрямку Нового Миру, Дробишевого. Наразі продовжуються п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири спроби противника просунутись уперед в районах населених пунктів Григорівка, Ямпіль та Переїзне.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в напрямках населених пунктів Бондарне, Міньківка та Оріхово-Василівка.

На Торецькому напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони вже відбили 11 ворожих атак, ще три атаки тривають.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 19 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія. Дотепер бої тривають у трьох локаціях.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили дев’ять атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Вороне, Соснівка, Новомиколаївка та Новогригорівка. Ще три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Полтавка. Авіаудару зазнав населений пункт Гірке.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Армія рф втратила 920 військових, 13 артсистем та 1 танк за добу 30 вересня - Генштаб01.10.25, 07:20 • 5048 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Державний кордон України