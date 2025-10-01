79 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Покровском и Торецком направлениях

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 79. Враг активно действует на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боестолкновения, одно из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 25 управляемых авиабомб, а также совершил 100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Нововасильевки и Каменки.

На Купянском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении сегодня агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодези, Мирное, Шандриголово, Торское и в направлении Нового Мира, Дробышево. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Григоровка, Ямполь и Переездное.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре атаки врага в направлениях населенных пунктов Бондарное, Миньковка и Орехово-Васильевка.

На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка, Русиного Яра и Полтавки. Силы обороны уже отбили 11 вражеских атак, еще три атаки продолжаются.

На Покровском направлении сегодня враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Миролюбовка, Новопавловка, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал. До сих пор бои продолжаются в трех локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили девять атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Вороне, Сосновка, Новониколаевка и Новогригоровка. Еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районе населенного пункта Полтавка. Авиаудару подвергся населенный пункт Горькое.

На Ореховском направлении наши воины отбили одну атаку врага в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

