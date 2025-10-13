69 з 82 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною

росія вночі запустила по Україні 82 безпілотники, збито або придушено 69 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 жовтня (з 20:00 12 жовтня) ворог атакував 82 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, близько 50 із них - ударні дрони.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях