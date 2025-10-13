69 з 82 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Київ • УНН
Вночі 13 жовтня росія запустила по Україні 82 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та інших типів. Сили ППО знешкодили 69 ворожих безпілотників на півночі, сході та півдні країни.
росія вночі запустила по Україні 82 безпілотники, збито або придушено 69 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 жовтня (з 20:00 12 жовтня) ворог атакував 82 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, близько 50 із них - ударні дрони.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях
Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.
