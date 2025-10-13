69 из 82 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной

россия ночью запустила по Украине 82 беспилотника, сбито или подавлено 69 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 октября (с 20:00 12 октября) враг атаковал 82 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, около 50 из них - ударные дроны.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, востоке и юге страны. Зафиксированы попадания 13 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях