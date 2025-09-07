$41.350.00
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 17389 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 31768 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 50576 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
6 вересня, 12:37 • 65897 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
6 вересня, 10:49 • 97263 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 80879 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 52340 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 56295 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
5 вересня, 15:10 • 77450 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6-річна дитина поранена внаслідок мінометного обстрілу в Куп'янську - прокуратура

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Сьогодні, 7 вересня, російські війська обстріляли Куп'янськ з мінометів, поранивши 6-річну дівчинку. Пошкоджено житлові будинки, розпочато досудове розслідування воєнного злочину.

6-річна дитина поранена внаслідок мінометного обстрілу в Куп'янську - прокуратура

У результаті ворожого обстрілу Куп’янська поранено 6-річну дівчинку. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, сьогодні, 7 вересня, близько 14:30 російські війська обстріляли місто з мінометів. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.

Отримала поранення 6-річна дівчинка. Медики надають дитині необхідну допомогу

- зазначили в прокуратурі.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Правоохоронці документують злочини рф проти мирного населення.

Нагадаємо

6 вересня Куп'янськ та район зазнали ворожих атак, що призвели до загибелі однієї людини та поранень чотирьох інших. Обстріли включали удари FPV-дронами та інші атаки, пошкоджено будівлю сільради.

Ворожий дрон атакував ліцей у Харкові: пошкоджено будівлю та вікна - прокуратура03.09.25, 23:50 • 5884 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Куп'янськ