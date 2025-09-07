6-річна дитина поранена внаслідок мінометного обстрілу в Куп'янську - прокуратура
Київ • УНН
Сьогодні, 7 вересня, російські війська обстріляли Куп'янськ з мінометів, поранивши 6-річну дівчинку. Пошкоджено житлові будинки, розпочато досудове розслідування воєнного злочину.
У результаті ворожого обстрілу Куп’янська поранено 6-річну дівчинку. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, сьогодні, 7 вересня, близько 14:30 російські війська обстріляли місто з мінометів. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.
Отримала поранення 6-річна дівчинка. Медики надають дитині необхідну допомогу
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Правоохоронці документують злочини рф проти мирного населення.
Нагадаємо
6 вересня Куп'янськ та район зазнали ворожих атак, що призвели до загибелі однієї людини та поранень чотирьох інших. Обстріли включали удари FPV-дронами та інші атаки, пошкоджено будівлю сільради.
Ворожий дрон атакував ліцей у Харкові: пошкоджено будівлю та вікна - прокуратура03.09.25, 23:50 • 5884 перегляди