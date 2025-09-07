6-летний ребенок ранен в результате минометного обстрела в Купянске - прокуратура
Киев • УНН
Сегодня, 7 сентября, российские войска обстреляли Купянск из минометов, ранив 6-летнюю девочку. Повреждены жилые дома, начато досудебное расследование военного преступления.
В результате вражеского обстрела Купянска ранена 6-летняя девочка. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
По данным следствия, сегодня, 7 сентября, около 14:30 российские войска обстреляли город из минометов. В результате атаки повреждены жилые дома.
Получила ранения 6-летняя девочка. Медики оказывают ребенку необходимую помощь
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Правоохранители документируют преступления РФ против мирного населения.
Напомним
6 сентября Купянск и район подверглись вражеским атакам, которые привели к гибели одного человека и ранениям четырех других. Обстрелы включали удары FPV-дронами и другие атаки, повреждено здание сельсовета.
