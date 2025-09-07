$41.350.00
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 17397 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 31776 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 50582 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 65903 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 97266 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 80881 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 52340 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 56296 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 77453 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
6-летний ребенок ранен в результате минометного обстрела в Купянске - прокуратура

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Сегодня, 7 сентября, российские войска обстреляли Купянск из минометов, ранив 6-летнюю девочку. Повреждены жилые дома, начато досудебное расследование военного преступления.

6-летний ребенок ранен в результате минометного обстрела в Купянске - прокуратура

В результате вражеского обстрела Купянска ранена 6-летняя девочка. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, сегодня, 7 сентября, около 14:30 российские войска обстреляли город из минометов. В результате атаки повреждены жилые дома.

Получила ранения 6-летняя девочка. Медики оказывают ребенку необходимую помощь

- отметили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Правоохранители документируют преступления РФ против мирного населения.

Напомним

6 сентября Купянск и район подверглись вражеским атакам, которые привели к гибели одного человека и ранениям четырех других. Обстрелы включали удары FPV-дронами и другие атаки, повреждено здание сельсовета.

Вражеский дрон атаковал лицей в Харькове: повреждено здание и окна - прокуратура03.09.25, 23:50 • 5884 просмотра

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Купянск