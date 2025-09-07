$41.350.00
Одна людина загинула, четверо постраждали через ворожі обстріли у Харківській області – прокуратура

Київ • УНН

 • 82 перегляди

6 вересня Куп'янськ та район зазнали ворожих атак, що призвели до загибелі однієї людини та поранень чотирьох інших. Обстріли включали удари FPV-дронами та інші атаки, пошкоджено будівлю сільради.

Одна людина загинула, четверо постраждали через ворожі обстріли у Харківській області – прокуратура

У суботу, 6 вересня внаслідок ворожих атак на Куп'янськ та район загинула людина, ще четверо постраждали. Про це інформує Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Купʼянськ

За даними слідства, в ніч на 6 вересня збройні сили рф здійснили обстріл міста: поранення отримав 25-річний чоловік.

Близько 10:00 внаслідок ворожої атаки загинула 66-річна жінка

- йдеться у дописі.

Купʼянський район

6 вересня орієнтовно о 00:15 внаслідок удару FPV-дрона по с. Нечволодівка поранено 58-річного мешканця.

Вдень зафіксовано влучання російського FPV-дрона по с. Вільхуватка — поранено 54-річного чоловіка.

Близько 15:00 внаслідок ворожої атаки по с. Осиново поранено 84-річного жителя.

Увечері БпЛА вдарив по приміщенню сільради у Приколотному. Будівля пошкоджена, без постраждалих.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Нагадаємо

З початку вересня росія застосувала понад 1300 БпЛА, майже 900 авіабомб та до 50 ракет проти України. Президент Зеленський закликав посилити санкції та постачання зброї для України.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна
Куп'янськ